Лига Чемпионов
25.10.2022, FT 1 : 2
Лига чемпионов25 октября 2022, 22:25 | Обновлено 25 октября 2022, 22:38
348
0
РБ Зальцбург – Челси – 1:2. Победный гол Хаверца. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор поединка 5-го тура групповой стадии Лиги чемпионов
25 октября 2022, 22:25 | Обновлено 25 октября 2022, 22:38
348
0
В поединке 5-го тура групповой стадии Лиги чемпионов лондонский «Челси» на выезде со счетом 2:1 обыграл австрийский «Зальцбург».
Эта победа позволила «синим» досрочно выйти в плей-офф турнира.
Лига чемпионов. Группа E
РБ Зальцбург – Челси – 1:2
Голы: Ковачич, 23 (0:1). Адаму, 49 (1:1). Хаверц, 64 (1:2).
ГОЛ! 0:1. Ковачич, 23
ГОЛ! 1:1. Адаму, 49
ГОЛ! 1:2. Хаверц, 64
Видеообзор матча
События матча
64’
ГОЛ ! Мяч забил Каи Хавертц (Челси).
49’
ГОЛ ! Мяч забил Чуквубуйке Адаму (РБ Зальцбург).
23’
ГОЛ ! Мяч забил Матео Ковачич (Челси).
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 25 октября 2022, 14:59 23
Президент «Динамо» уверяет, что теперь подход к выбору тренера будет другим
Футбол | 25 октября 2022, 18:31 4
Один матч в туре - за счет УАФ
Футбол | 25.10.2022, 21:50
Теннис | 25.10.2022, 11:41
Футбол | 25.10.2022, 13:05
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
24.10.2022, 10:40
24.10.2022, 18:54 1
23.10.2022, 17:33 11
24.10.2022, 23:03
24.10.2022, 18:12 30
23.10.2022, 23:14 1
25.10.2022, 06:00
23.10.2022, 22:00 2