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Лига Чемпионов
РБ Зальцбург
25.10.2022, FT 1 : 2
Челси
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Лига чемпионов
25 октября 2022, 22:25 | Обновлено 25 октября 2022, 22:38
348
0

РБ Зальцбург – Челси – 1:2. Победный гол Хаверца. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор поединка 5-го тура групповой стадии Лиги чемпионов

25 октября 2022, 22:25 | Обновлено 25 октября 2022, 22:38
348
0
РБ Зальцбург – Челси – 1:2. Победный гол Хаверца. Видео голов и обзор матча
УЕФА

В поединке 5-го тура групповой стадии Лиги чемпионов лондонский «Челси» на выезде со счетом 2:1 обыграл австрийский «Зальцбург».

Эта победа позволила «синим» досрочно выйти в плей-офф турнира.

Лига чемпионов. Группа E

РБ Зальцбург – Челси – 1:2

Голы: Ковачич, 23 (0:1). Адаму, 49 (1:1). Хаверц, 64 (1:2).

ГОЛ! 0:1. Ковачич, 23

ГОЛ! 1:1. Адаму, 49

ГОЛ! 1:2. Хаверц, 64

Видеообзор матча

События матча

64’
ГОЛ ! Мяч забил Каи Хавертц (Челси).
49’
ГОЛ ! Мяч забил Чуквубуйке Адаму (РБ Зальцбург).
23’
ГОЛ ! Мяч забил Матео Ковачич (Челси).
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Источник Sport.ua
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