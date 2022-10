РБ Зальцбург – Челси, Севилья – Копенгаген. Смотреть онлайн LIVE трансляция

25 октября в 19:45 проходят матчи 5-го тура Лиги чемпионов.

Видеотрансляцию поединков ЛЧ проводит видеосервис MEGOGO.

19:45. РБ Зальцбург – Челси

19:45. Севилья – Копенгаген

Стартовые составы

🪔 TEAM NEWS 🪔 🇫🇷 LGD starts 🇦🇹 Wöber captains 🔥 Okafor, Adamu up top Let's get this. #SALCHE | #UCL 🔴⚪ pic.twitter.com/ODdoXtLH7z

Our #UCL 𝐒𝐓𝐀𝐑𝐓𝐈𝐍𝐆 𝐗𝐈! 💪



⚪️ 4️⃣ changes 🔄

🔴 Dolberg starts up top 🇩🇰

⚪️ Dmitrovic in goal 🧤 pic.twitter.com/uUGFnqdP5S