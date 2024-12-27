В Челси считают, что им не хватает двух игроков для борьбы за титул АПЛ
Нужны вратарь и защитник
Челси в январе не планирует подписание новичков, однако в клубе считают, что постепенно собирают состав для борьбы за титул АПЛ.
Руководство придерживается мысли, что для серьезной гонки за чемпионство не хватает только двух элитных игроков – на позицию вратаря и центрального защитника.
Однако зимой их подписывать точно не будут. В ближайшее трансферное окно Синие попробуют разгрузить состав – известно, что уйдут не менее четырех футболистов.
Сейчас команда Энцо Марески идет на второй позиции с отставанием от Ливерпуля в 7 очков.
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