В Челси считают, что им не хватает двух игроков для борьбы за титул АПЛ

Челси в январе не планирует подписание новичков, однако в клубе считают, что постепенно собирают состав для борьбы за титул АПЛ.

Руководство придерживается мысли, что для серьезной гонки за чемпионство не хватает только двух элитных игроков – на позицию вратаря и центрального защитника.

Однако зимой их подписывать точно не будут. В ближайшее трансферное окно Синие попробуют разгрузить состав – известно, что уйдут не менее четырех футболистов.

Сейчас команда Энцо Марески идет на второй позиции с отставанием от Ливерпуля в 7 очков.