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  4. В Челси считают, что им не хватает двух игроков для борьбы за титул АПЛ
Англия
27 декабря 2024, 17:29 |
433
1

В Челси считают, что им не хватает двух игроков для борьбы за титул АПЛ

Нужны вратарь и защитник

27 декабря 2024, 17:29 |
433
1
В Челси считают, что им не хватает двух игроков для борьбы за титул АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine

Челси в январе не планирует подписание новичков, однако в клубе считают, что постепенно собирают состав для борьбы за титул АПЛ.

Руководство придерживается мысли, что для серьезной гонки за чемпионство не хватает только двух элитных игроков – на позицию вратаря и центрального защитника.

Однако зимой их подписывать точно не будут. В ближайшее трансферное окно Синие попробуют разгрузить состав – известно, что уйдут не менее четырех футболистов.

Сейчас команда Энцо Марески идет на второй позиции с отставанием от Ливерпуля в 7 очков.

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Челси трансферы трансферы АПЛ Канадская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Иван Зинченко Источник: The Athletic
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_Quantum19_007
Мудрілка вже все вирішив за всіх, наївшись барбітури тепер треба накормити єю  ще 4 і ноу проблем
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