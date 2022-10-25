Севилья убедительно разбила Копенгаген

В матче 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов испанская «Севилья» принимала датский «Копенгаген».

Более часа на табло арены «Рамон Санчес Писхуан» сохранялись стартовые нули. Разменял их на 61-й минуте Эн Несири. 1:0.

Минимальный перевес хозяев держался до последних минут матча, после чего трансформировался в крупный счет. Голы Иско и Монтьеля принесли «Севилье» победу над «Копенгагеном» со счетом 3:0.



В составе «Копенгагена» в компенсированное время игры с поля был удален бывший игрок донецкого «Шахтера» Хочолава.

В таблице группы G «Севилья» с 5 очками занимает 3 место, «Копенгаген» идет четвертым, имея 2 пункта. Лидирует в квартете «Манчестер Сити», у которого 10 очков и путевка в плей-офф. Второе место у «Боруссии» Дортмунд, имеющей 7 пунктов.

Лига чемпионов. Группа G

Севилья – Копенгаген – 3:0

Голы: Эн-Несири, 61 (1:0). Иско, 88 (2:0). Монтьель, 90+2 (3:0).

Удален Хочолава, 90+5 (Копенгаген).