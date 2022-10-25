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25 октября 2022, 21:48 | Обновлено 25 октября 2022, 22:12
141
0

Севилья убедительно разбила Копенгаген

Испанцы одержали важную победу

25 октября 2022, 21:48 | Обновлено 25 октября 2022, 22:12
141
0
Севилья убедительно разбила Копенгаген
ФК Севилья

В матче 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов испанская «Севилья» принимала датский «Копенгаген».

Более часа на табло арены «Рамон Санчес Писхуан» сохранялись стартовые нули. Разменял их на 61-й минуте Эн Несири. 1:0.

Минимальный перевес хозяев держался до последних минут матча, после чего трансформировался в крупный счет. Голы Иско и Монтьеля принесли «Севилье» победу над «Копенгагеном» со счетом 3:0.

В составе «Копенгагена» в компенсированное время игры с поля был удален бывший игрок донецкого «Шахтера» Хочолава.

В таблице группы G «Севилья» с 5 очками занимает 3 место, «Копенгаген» идет четвертым, имея 2 пункта. Лидирует в квартете «Манчестер Сити», у которого 10 очков и путевка в плей-офф. Второе место у «Боруссии» Дортмунд, имеющей 7 пунктов.

Лига чемпионов. Группа G

Севилья – Копенгаген – 3:0

Голы: Эн-Несири, 61 (1:0). Иско, 88 (2:0). Монтьель, 90+2 (3:0).

Удален Хочолава, 90+5 (Копенгаген).

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Лига чемпионов Севилья Копенгаген Иско Юссеф Эн-Несири
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Источник Sport.ua
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