Севилья – Копенгаген – 3:0. Разгром под занавес. Видео голов и обзор матча

В матче 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов испанская «Севилья» на своем поле добилась убедительной победы над датским «Копенгагеном» со счетом 3:0.

Лига чемпионов. Группа G

Севилья – Копенгаген – 3:0

Голы: Эн-Несири, 61 (1:0). Иско, 88 (2:0). Монтьель, 90+2 (3:0).

ГОЛ! 1:0. Эн-Несири, 61

ГОЛ! 2:0. Иско, 88

ГОЛ! 3:0. Монтьель, 90+2

Видеообзор матча