Лига Чемпионов
25.10.2022, FT 3 : 0
Лига чемпионов25 октября 2022, 22:09 | Обновлено 25 октября 2022, 22:24
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Севилья – Копенгаген – 3:0. Разгром под занавес. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор поединка 5-го тура групповой стадии Лиги чемпионов
25 октября 2022, 22:09 | Обновлено 25 октября 2022, 22:24
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В матче 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов испанская «Севилья» на своем поле добилась убедительной победы над датским «Копенгагеном» со счетом 3:0.
Лига чемпионов. Группа G
Севилья – Копенгаген – 3:0
Голы: Эн-Несири, 61 (1:0). Иско, 88 (2:0). Монтьель, 90+2 (3:0).
ГОЛ! 1:0. Эн-Несири, 61
ГОЛ! 2:0. Иско, 88
ГОЛ! 3:0. Монтьель, 90+2
Видеообзор матча
События матча
90’
Давид Хочолава (Копенгаген) получает красную карточку.
90’
ГОЛ ! Мяч забил Гонсало Монтиель (Севилья).
88’
ГОЛ ! Мяч забил Иско (Севилья).
61’
ГОЛ ! Мяч забил Юссеф Эн-Несири (Севилья).
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