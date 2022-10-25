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Лига Чемпионов
Севилья
25.10.2022, FT 3 : 0
Копенгаген
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Лига чемпионов
25 октября 2022, 22:09 | Обновлено 25 октября 2022, 22:24
334
0

Севилья – Копенгаген – 3:0. Разгром под занавес. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор поединка 5-го тура групповой стадии Лиги чемпионов

25 октября 2022, 22:09 | Обновлено 25 октября 2022, 22:24
334
0
Севилья – Копенгаген – 3:0. Разгром под занавес. Видео голов и обзор матча
УЕФА

В матче 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов испанская «Севилья» на своем поле добилась убедительной победы над датским «Копенгагеном» со счетом 3:0.

Лига чемпионов. Группа G

Севилья – Копенгаген – 3:0

Голы: Эн-Несири, 61 (1:0). Иско, 88 (2:0). Монтьель, 90+2 (3:0).

ГОЛ! 1:0. Эн-Несири, 61

ГОЛ! 2:0. Иско, 88

ГОЛ! 3:0. Монтьель, 90+2

Видеообзор матча

События матча

90’
Давид Хочолава (Копенгаген) получает красную карточку.
90’
ГОЛ ! Мяч забил Гонсало Монтиель (Севилья).
88’
ГОЛ ! Мяч забил Иско (Севилья).
61’
ГОЛ ! Мяч забил Юссеф Эн-Несири (Севилья).
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Источник Sport.ua
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