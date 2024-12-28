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  4. ФОТО. Красота в горах Румынии. Экс-первая ракетка мира открыла свой отель
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28 декабря 2024, 00:12 |
704
2

ФОТО. Красота в горах Румынии. Экс-первая ракетка мира открыла свой отель

Четырехзвездочный отель Симоны Халеп расположен в городке Пояна-Брашов

28 декабря 2024, 00:12 |
704
2
ФОТО. Красота в горах Румынии. Экс-первая ракетка мира открыла свой отель
Getty Images/Global Images Ukraine. Симона Халеп

Бывшая первая ракетка мира Симона Халеп открыла собственный отель в городе Пояна-Брашов, который расположен в горах Румынии.

Четырехзвездочный отель может похвастаться гармоничным сочетанием современной изысканности и комфорта, в нем есть отсылки на теннис и спортивную карьеру Халеп, включая фотографии румынской теннисистки с ее трофеями Grand Slam.

Отель предлагает номера с кондиционером и собственным балконом, фитнес-центр, оздоровительный спа-центр с сауной и джакузи, а также изысканные варианты питания. Гости могут насладиться обильным завтраком со шведским столом или комплексным меню. Также отель предоставляет возможность отправиться на катание на лыжах и велоспорт.

Ранее Халеп заявила, что не сможет принять участия на турнире WTA 250 в Окленде и пропустит квалификацию Australian Open 2025 из-за травмы.

ФОТО. Красота в горах Румынии. Экс-первая ракетка мира открыла свой отель

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фото Симона Халеп lifestyle
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 2
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introvert
)))))
Там не лише внутрішній інтер`єр завішаний постерами звитяг Сімони, але й сам готель, судячи з вивіски, так і називається: СІМОНА ХАЛЕП. Ой, леле...
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0
Muskrat2
Готелі, або ресторани. Рівень розвитку спортсменів завжди тримає їх на примітивному рівні. 
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-2
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