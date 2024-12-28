Бывшая первая ракетка мира Симона Халеп открыла собственный отель в городе Пояна-Брашов, который расположен в горах Румынии.

Четырехзвездочный отель может похвастаться гармоничным сочетанием современной изысканности и комфорта, в нем есть отсылки на теннис и спортивную карьеру Халеп, включая фотографии румынской теннисистки с ее трофеями Grand Slam.

Отель предлагает номера с кондиционером и собственным балконом, фитнес-центр, оздоровительный спа-центр с сауной и джакузи, а также изысканные варианты питания. Гости могут насладиться обильным завтраком со шведским столом или комплексным меню. Также отель предоставляет возможность отправиться на катание на лыжах и велоспорт.

Ранее Халеп заявила, что не сможет принять участия на турнире WTA 250 в Окленде и пропустит квалификацию Australian Open 2025 из-за травмы.

ФОТО. Красота в горах Румынии. Экс-первая ракетка мира открыла свой отель