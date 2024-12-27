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  4. Не хочет на пенсию. Легендарный центрбек может перейти в чемпионат Бразилии
Бразилия
27 декабря 2024, 22:44 |
801
1

Не хочет на пенсию. Легендарный центрбек может перейти в чемпионат Бразилии

Серхио Рамос может оказаться в Крузейро

27 декабря 2024, 22:44 |
801
1
Не хочет на пенсию. Легендарный центрбек может перейти в чемпионат Бразилии
Getty Images/Global Images Ukraine. Серхио Рамос

Легендарный экс-защитник «Реала» Серхио Рамос может перейти в бразильский «Крузейро», сообщает El Gol Digital.

По информации источника, испанский центрбек не планирует завершать профессиональную карьеру в ближайшее время. Переговоры между Рамосом и «Крузейро» уже продолжаются, однако стороны пока не достигли договоренности. Как сообщает источник, сделка может быть осуществлена в ближайшее время.

Веб-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость 38-летнего защитника в 1,8 миллиона евро. На данный момент центрбек находится в качестве свободного агента. Последним клубом Рамоса была «Севилья».

Ранее сообщалось, что Рамос отказался от перехода в Аргентину.

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Крузейро Серхио Рамос трансферы Севилья Реал Мадрид чемпионат Бразилии по футболу
Іван Распутін Источник: El Gol Digital
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ILLUMINATOR
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