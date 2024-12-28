Италия28 декабря 2024, 00:48 | Обновлено 28 декабря 2024, 00:49
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ФОТО. Первый в истории. Защитник клуба Серии А совершил каминг-аут
Якуб Янкто в своих социальных сетях поделился фото с партнером
28 декабря 2024, 00:48 | Обновлено 28 декабря 2024, 00:49
263
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Чешский полузащитник «Кальяри» Якуб Янкто официально совершил каминг-аут, став первым футболистом в истории итальянской Серии А, который это сделал.
В своем Instagram футболист выложил фото со своим партнером и надписью «Мы желаем вам счастливого Рождества».
В текущем сезоне Якуб Янкто не провел ни одного матча на клубном уровне. «Кальяри» идет на 18-м месте, сыграв 17 туров и набрав в них 14 очков.
Ранее сообщалось о том, что «Кальяри» разгромно уступил «Ювентусу» в 1/8 кубка Италии.
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