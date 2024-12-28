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Италия
28 декабря 2024, 00:48 | Обновлено 28 декабря 2024, 00:49
263
1

ФОТО. Первый в истории. Защитник клуба Серии А совершил каминг-аут

Якуб Янкто в своих социальных сетях поделился фото с партнером

28 декабря 2024, 00:48 | Обновлено 28 декабря 2024, 00:49
263
1
ФОТО. Первый в истории. Защитник клуба Серии А совершил каминг-аут
Getty Images/Global Images Ukraine. Якуб Янкто

Чешский полузащитник «Кальяри» Якуб Янкто официально совершил каминг-аут, став первым футболистом в истории итальянской Серии А, который это сделал.

В своем Instagram футболист выложил фото со своим партнером и надписью «Мы желаем вам счастливого Рождества».

В текущем сезоне Якуб Янкто не провел ни одного матча на клубном уровне. «Кальяри» идет на 18-м месте, сыграв 17 туров и набрав в них 14 очков.

Ранее сообщалось о том, что «Кальяри» разгромно уступил «Ювентусу» в 1/8 кубка Италии.

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Кальяри каминг-аут ЛГБТ чемпионат Италии по футболу Серия A
Данііл Киріяка Источник: X (Twitter)
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Viktor Shuper
фу, ригає все 
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