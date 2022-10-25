Грэм ПОТТЕР: «Я получил удовольствие»

Главный тренер лондонского «Челси» Грэм Поттер поделился впечатлениями о поединке 5-го тура групповой стадии Лиги чемпионов с «Зальцбургом» (2:1). Победа, как известно, позволила «синими» досрочно выйти в плей-офф турнира.

«Выигрывать на этом поле нелегко. Это видно по статистике. Но я думаю, что мы сыграли действительно хорошо, создали очень хорошие моменты в первом тайме. Впрочем, нам не повезло с тем, что мы не смогли забить больше одного гола. На таком уровне хватает одной атаки – и счет уже 1:1. Но мы дали на это хороший ответ. Пройти дальше, имея матч в запасе, – это приятно.

Лига чемпионов – топ-соревнование, и принимать в ней участие очень здорово. У нас были серьезные испытания в матчах против сильных соперников на потрясающих стадионах. Я получил удовольствие», – заявил Поттер.

2 ноября в заключительной игре группы Лиги чемпионов «Челси» примет на своем поле «Динамо» из Загреба.