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Лига Чемпионов
РБ Зальцбург
25.10.2022, FT 1 : 2
Челси
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Лига чемпионов
25 октября 2022, 22:59 | Обновлено 25 октября 2022, 23:00
174
0

Грэм ПОТТЕР: «Я получил удовольствие»

Наставник «Челси» – о матче с «Зальцбургом»

25 октября 2022, 22:59 | Обновлено 25 октября 2022, 23:00
174
0
Грэм ПОТТЕР: «Я получил удовольствие»
Getty Images/Global Images Ukraine. Грэм Поттер

Главный тренер лондонского «Челси» Грэм Поттер поделился впечатлениями о поединке 5-го тура групповой стадии Лиги чемпионов с «Зальцбургом» (2:1). Победа, как известно, позволила «синими» досрочно выйти в плей-офф турнира.

«Выигрывать на этом поле нелегко. Это видно по статистике. Но я думаю, что мы сыграли действительно хорошо, создали очень хорошие моменты в первом тайме. Впрочем, нам не повезло с тем, что мы не смогли забить больше одного гола. На таком уровне хватает одной атаки – и счет уже 1:1. Но мы дали на это хороший ответ. Пройти дальше, имея матч в запасе, – это приятно.

Лига чемпионов – топ-соревнование, и принимать в ней участие очень здорово. У нас были серьезные испытания в матчах против сильных соперников на потрясающих стадионах. Я получил удовольствие», – заявил Поттер.

2 ноября в заключительной игре группы Лиги чемпионов «Челси» примет на своем поле «Динамо» из Загреба.

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Лига чемпионов Челси Ред Булл Зальцбург Грэм Поттер
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Источник Football London
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