РБ Зальцбург

Во вторник, 25 октября, в Зальцбурге на стадионе «Ред Булл Арена» состоится матч четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА по футболу в рамках группы E, в котором сыграют австрийский «Зальцбург» и лондонский «Челси». Стартовый свисток швейцарского рефери Сандро Шерера прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

Зальцбург



За два тура до завершения группового этапа Лиги чемпионов УЕФА ситуация в группе E продолжает оставаться достаточно неочевидной, так как австрийский «Зальцбург» все еще находится в активной борьбе против итальянского «Милана» и хорватского «Динамо» Загреб за право занять одно из мест в плей-офф. При этом, команда Маттиаса Яйссле готовится навязать сопротивление абсолютному лидеру квартета в лице лондонского «Челси», для чего у нее есть все необходимые предпосылки. Начнем с того, что австрийцы являются единственной командой в данной группе, которая еще ни разу не проиграла.

Возможно, кто-то из болельщиков будет удивлен таким уровнем выступлений команды из Австрии, представителей которой в последние несколько лет практически не было слышно на международной арене. Однако затем проект «Ред Булла» выстрелил чередой амбициозных талантов по типу Эрлинга Холанда, которому сейчас предрекают первую в истории футбола продажу за 1 млрд евро в обозримом будущем. При этом, конвейер талантов в «Зальцбурге» не останавливается ни на одно мгновение, и команда уже не первый год декларирует желание занять свое место на карте футбольной Европы. К слову, в прошлом сезоне «красные быки» знатно потрепали мюнхенскую «Баварию» в плей-офф, так что опыт громких успехов у них уже имеется.

Челси



Лондонский «Челси» мог бы рассчитывать на относительно беззаботное прохождение данного квартета в Лиге чемпионов, если бы не нагрянул кризис, сопровождавший стартовый отрезок сезона под руководством Томаса Тухеля. Именно на тот период пришлось сенсационное поражение от «Динамо» Загреб (0:1), после которого немецкого наставника отправили в отставку, а команду фактически бросили в объятия «волшебника» тренерского цеха Грема Поттера, который практически сразу начал добывать с ней определенные успехи.

В том числе, англичанин был во главе «синих» во время первого матча против «Зальцбурга» на своем поле (1:1), который для него тогда выступал дебютной прелюдией к дальнейшему сотрудничеству. Уже после той игры, а также спустя международную паузу, «пенсионеры» под руководством Поттера выдали серию из пяти побед кряду, в число которых вошли и две успешные игры против «Милана» (3:0 и 2:0 соответственно), в то время как прямые конкуренты делили очки между собой. Это обеспечило «Челси» лидерство в таблице перед предпоследним туром, однако отсутствие побед в играх против «Брентфорда» (0:0) и «Манчестер Юнайтед» (1:1) немного раздражает местную публику.

Ориентировочные составы



«Зальцбург»: Кен – Ульмер, Павлович, Соле, Дедич – Зайвальд, Гурна-Дуат, Кьергор – Сушич – Шешко, Окафор.

«Челси»: Аррисабалага – Чилвелл, Силва, Чалоба, Аспиликуэта – Лофтус-Чик, Жоржиньо, Галлхер – Стерлинг, Хаверц, Маунт.

Прогноз на противостояние



Мы считаем, что в предстоящей игре гости окончательно оформят лидерство и выход в плей-офф. Нашей ставкой будет позиция – «Челси» не проиграет и ТБ 2.5 с коэффициентом 2.33 по линии Parimatch.

25 жовтня, вівторок