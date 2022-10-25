Челси переиграл Зальцбург и обеспечил себе выход в плей-офф Лиги чемпионов
У «синих» забили Матео Ковачич и Кай Хаверц, а у хозяев отличился Адаму
В матче 5-го тура Лиги чемпионов лондонский «Челси» выиграл в гостях у «РБ Зальцбург» со счетом 2:1.
У «синих» забили Матео Ковачич и Кай Хаверц, а у хозяев поля отличился Чуквубуйке Адаму.
«Челси» набрал 10 очков и обеспечил себе выход в 1/8 финала Лиги чемпионов.
«Зальцбург» пока занимает 2-е место (6 очков). «Милан» и загребское «Динамо» (по 4 очка) сыграют между собой в 22:00
Лига чемпионов, Группа E
5-й тур, 25 октября, Зальцбург
РБ Зальцбург (Австрия) – Челси (Англия) – 1:2
Голы: Адаму, 49 – Ковачич, 23, Хаверц, 64
The closing stages. 👊 #UCL pic.twitter.com/xFhacyLqSc— Chelsea FC (@ChelseaFC) October 25, 2022
Big W.@WhaleFinApp #UCL pic.twitter.com/AusD9GBqiR— Chelsea FC (@ChelseaFC) October 25, 2022
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