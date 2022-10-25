Челси переиграл Зальцбург и обеспечил себе выход в плей-офф Лиги чемпионов

В матче 5-го тура Лиги чемпионов лондонский «Челси» выиграл в гостях у «РБ Зальцбург» со счетом 2:1.

У «синих» забили Матео Ковачич и Кай Хаверц, а у хозяев поля отличился Чуквубуйке Адаму.

«Челси» набрал 10 очков и обеспечил себе выход в 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Зальцбург» пока занимает 2-е место (6 очков). «Милан» и загребское «Динамо» (по 4 очка) сыграют между собой в 22:00

Лига чемпионов, Группа E

5-й тур, 25 октября, Зальцбург

РБ Зальцбург (Австрия) – Челси (Англия) – 1:2

Голы: Адаму, 49 – Ковачич, 23, Хаверц, 64