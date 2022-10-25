Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Челси переиграл Зальцбург и обеспечил себе выход в плей-офф Лиги чемпионов
Лига Чемпионов
РБ Зальцбург
25.10.2022, FT 1 : 2
Челси
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига чемпионов
25 октября 2022, 21:50 | Обновлено 25 октября 2022, 21:58
284
0

Челси переиграл Зальцбург и обеспечил себе выход в плей-офф Лиги чемпионов

У «синих» забили Матео Ковачич и Кай Хаверц, а у хозяев отличился Адаму

25 октября 2022, 21:50 | Обновлено 25 октября 2022, 21:58
284
0
Челси переиграл Зальцбург и обеспечил себе выход в плей-офф Лиги чемпионов
ФК Челси

В матче 5-го тура Лиги чемпионов лондонский «Челси» выиграл в гостях у «РБ Зальцбург» со счетом 2:1.

У «синих» забили Матео Ковачич и Кай Хаверц, а у хозяев поля отличился Чуквубуйке Адаму.

«Челси» набрал 10 очков и обеспечил себе выход в 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Зальцбург» пока занимает 2-е место (6 очков). «Милан» и загребское «Динамо» (по 4 очка) сыграют между собой в 22:00

Лига чемпионов, Группа E

5-й тур, 25 октября, Зальцбург

РБ Зальцбург (Австрия) – Челси (Англия) – 1:2

Голы: Адаму, 49 – Ковачич, 23, Хаверц, 64

По теме:
ВИДЕО. Феноменальный Мудрик сравнял счет суперударом в девятку!
Не сушат. Шахтер пропускает голы в каждом матче группы ЛЧ-2022/2023
Грэм ПОТТЕР: «Я получил удовольствие»
Лига чемпионов Челси РБ Зальцбург - Челси Ред Булл Зальцбург Матео Ковачич Кай Хаверц Чиквубуйке Адаму
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Зидан анонсировал свое возвращение на тренерский мостик
Футбол | 25 октября 2022, 05:19 15
Зидан анонсировал свое возвращение на тренерский мостик
Зидан анонсировал свое возвращение на тренерский мостик

Француз поделился планами

Где смотреть онлайн бой Василий Ломаченко – Джемейн Ортис
Бокс | 25 октября 2022, 06:00 0
Где смотреть онлайн бой Василий Ломаченко – Джемейн Ортис
Где смотреть онлайн бой Василий Ломаченко – Джемейн Ортис

Бой украинского боксера состоится в ночь с 29 на 30 октября в Нью-Йорке

Патрик ВИЕЙРА: «Могу сказать, что для темнокожих тренеров двери не открыты»
Футбол | 25.10.2022, 19:33
Патрик ВИЕЙРА: «Могу сказать, что для темнокожих тренеров двери не открыты»
Патрик ВИЕЙРА: «Могу сказать, что для темнокожих тренеров двери не открыты»
ВИДЕО. Слова Хави перед матчем Барселона – Бавария
Футбол | 25.10.2022, 21:57
ВИДЕО. Слова Хави перед матчем Барселона – Бавария
ВИДЕО. Слова Хави перед матчем Барселона – Бавария
ФОТО. В шортах и пиджаке. Билодид показала невероятную длину ног
Другие виды | 25.10.2022, 18:45
ФОТО. В шортах и пиджаке. Билодид показала невероятную длину ног
ФОТО. В шортах и пиджаке. Билодид показала невероятную длину ног
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Ювентус нацелился на покупку Мудрика. Арсенал составит конкуренцию
Ювентус нацелился на покупку Мудрика. Арсенал составит конкуренцию
23.10.2022, 22:50 17
Футбол
Сергей ПАЛКИН: «Украина должна быть на ЧМ-2022. Ирану там не место!»
Сергей ПАЛКИН: «Украина должна быть на ЧМ-2022. Ирану там не место!»
24.10.2022, 09:50 11
Футбол
Турнирная таблица УПЛ. Днепр-1 лидирует, Динамо застряло в середине
Турнирная таблица УПЛ. Днепр-1 лидирует, Динамо застряло в середине
24.10.2022, 19:45 4
Футбол
Военком Киева: «Повестку стоит ждать всем мужчинам в возрасте до 60 лет»
Военком Киева: «Повестку стоит ждать всем мужчинам в возрасте до 60 лет»
24.10.2022, 14:57 10
Война
Дело в деньгах? Журналист рассказал, почему Динамо не увольняет Луческу
Дело в деньгах? Журналист рассказал, почему Динамо не увольняет Луческу
24.10.2022, 18:12 30
Футбол
Климас рассказал, как Ломаченко отказался от боя с Камбососом за все пояса
Климас рассказал, как Ломаченко отказался от боя с Камбососом за все пояса
24.10.2022, 12:15
Бокс
Мирча ЛУЧЕСКУ: «Момент Караваева показал, что Динамо ментально не готово»
Мирча ЛУЧЕСКУ: «Момент Караваева показал, что Динамо ментально не готово»
23.10.2022, 17:33 11
Футбол
Александр УСИК: «Тайсон Фьюри, ты – боррачо»
Александр УСИК: «Тайсон Фьюри, ты – боррачо»
23.10.2022, 22:00 2
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности