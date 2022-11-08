Гранды английского футбола в борьбу в Кубке лиги вступают на стадии 1/16 финала. И уже в этом, первом для них раунде, жребий свел между собой «Манчестер Сити» и «Челси». Несомненно, это самая громкая вывеска и самый интересный матч на данной стадии турнира.

«Манчестер Сити»

Для «Манчестер Сити» нынешний сезон складывается пока что очень хорошо. В АПЛ команда Пепа Гвардиолы идет второй в турнирной таблице, отставая всего на два очка от «Арсенала» и заметно опережая «Ливерпуль» и всех остальных записных фаворитов сезона. В Лиге чемпионов «Манчестер Сити» уверенно выполнил задачу выхода в плей-офф с первого места, и в понедельник получил в соперники «РБ Лейпциг» – при всем уважении к немецкому клубу, далеко не самый сложный вариант из возможных.

В прошлом сезоне в Кубке лиги «Манчестер Сити» вылетел довольно рано – в 1/8 финала по пенальти от «Вест Хэма». И теперь наверняка команда Пепа Гвардиолы захочет взять реванш за ту неудачу. Серьезных кадровых проблем у «Манчестер Сити» нет, но, учитывая длинную и очень качественную скамейку запасных чемпионов Англии, ждем существенных изменений в составе.

«Челси»

А вот для «Челси» нынешний сезон получается довольно проблемным, и уже вылился в смену главного тренера. После прихода Грэма Поттера сначала показалось, что кризис позади, но лишь два набранных очка в последних четырех турах АПЛ заставили фанатов «Синих» снять розовые очки – работы у нового тренерского штаба по-прежнему очень много. В воскресенье «Челси» не смог остановить текущего лидера АПЛ – поражение 0:1 от «Арсенала».

Чемпионство во АПЛ для «Челси» в нынешнем сезоне выглядит утопией, победа в Лиге чемпионов также выглядит крайне маловероятной, даже несмотря на историческую традицию выходить в финалы только в те сезоны, по ходу которых команда переживала смену тренера. Поэтому, внутренние английские кубковые турниры могут стать для «Челси» единственными шансами не завершить сезон с пустыми руками. И пренебрегать таким шансом точно не стоит.

История встреч

На данный момент «Манчестер Сити» и «Челси» провели между собой 114 официальных матчей во всех турнирах. Преимущество на стороне «Челси»: 49 побед против 40, еще 25 матчей завершились вничью. Разница готов – 156:147 в пользу «Синих».

Прогноз на противостояние

Более высокий общий класс и текущая форма, фактор домашнего поля – все это говорит в пользу того, что букмекеры не ошибаются, считая фаворитом предстоящего матча «Манчестер Сити». Наша ставка – победа хозяев, коэффициент 1,47.

9 ноября, среда