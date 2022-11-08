Англия08 ноября 2022, 22:17 |
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Манчестер Сити – Челси. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите матч 1/16 финала Кубка лиги
08 ноября 2022, 22:17 |
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В среду, 9 ноября «Манчестер Сити» в матче 1/16 финала Кубка лиги примет «Челси». Начало матча – в 22:00 по Киеву.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua.
В прошлом сезоне «Челси» добрался до финала Кубка лиги, где проиграл «Ливерпулю». «Манчестер Сити» вылетел уже на стадии 1/8 финала от «Вест Хэма».
Челси – Арсенал. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Видеотрансляцию проводит ОТТ-платформа «Setanta Sports Украина».
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