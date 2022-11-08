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Англия
08 ноября 2022, 22:17 |
186
0

Манчестер Сити – Челси. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите матч 1/16 финала Кубка лиги

08 ноября 2022, 22:17 |
186
0
Манчестер Сити – Челси. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine

В среду, 9 ноября «Манчестер Сити» в матче 1/16 финала Кубка лиги примет «Челси». Начало матча – в 22:00 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua.

В прошлом сезоне «Челси» добрался до финала Кубка лиги, где проиграл «Ливерпулю». «Манчестер Сити» вылетел уже на стадии 1/8 финала от «Вест Хэма».

Челси – Арсенал. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляцию проводит ОТТ-платформа «Setanta Sports Украина».

📺 Видеотрансляция

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Источник Sport.ua
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