Манчестер Сити – Челси. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В среду, 9 ноября «Манчестер Сити» в матче 1/16 финала Кубка лиги примет «Челси». Начало матча – в 22:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua.

В прошлом сезоне «Челси» добрался до финала Кубка лиги, где проиграл «Ливерпулю». «Манчестер Сити» вылетел уже на стадии 1/8 финала от «Вест Хэма».

Челси – Арсенал. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляцию проводит ОТТ-платформа «Setanta Sports Украина».