Кубок английской лиги
Англия10 ноября 2022, 08:12 | Обновлено 10 ноября 2022, 08:15
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Манчестер Сити – Челси – 2:0. Видео голов и обзор матча
Вашему вниманию видеообзор матча Кубка английской лиги
10 ноября 2022, 08:12 | Обновлено 10 ноября 2022, 08:15
878
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В среду, 9 ноября, в матче 1/16 финала розыгрыша Кубка английской лиги «Манчестер Сити» обыграл дома «Челси» со счетом 2:0.
На 53-й и 58-й минутах встречи голами в составе «горожан» отметились Марез и Альварес.
Видеообзор матча Манчестер Сити – Челси
События матча
58’
ГОЛ ! Мяч забил Хулиан Альварес (Ман Сити).
53’
ГОЛ ! Мяч забил Рияд Марез (Ман Сити).
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