В среду, 9 ноября, в матче 1/16 финала розыгрыша Кубка английской лиги «Манчестер Сити» обыграл дома «Челси» со счетом 2:0.

На 53-й и 58-й минутах встречи голами в составе «горожан» отметились Марез и Альварес.

Видеообзор матча Манчестер Сити – Челси