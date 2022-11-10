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Кубок английской лиги
Ман Сити
09.11.2022, FT 2 : 0
Челси
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Англия
10 ноября 2022, 08:12 | Обновлено 10 ноября 2022, 08:15
878
0

Манчестер Сити – Челси – 2:0. Видео голов и обзор матча

Вашему вниманию видеообзор матча Кубка английской лиги

10 ноября 2022, 08:12 | Обновлено 10 ноября 2022, 08:15
878
0
Манчестер Сити – Челси – 2:0. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

В среду, 9 ноября, в матче 1/16 финала розыгрыша Кубка английской лиги «Манчестер Сити» обыграл дома «Челси» со счетом 2:0.

На 53-й и 58-й минутах встречи голами в составе «горожан» отметились Марез и Альварес.

Видеообзор матча Манчестер Сити – Челси

События матча

58’
ГОЛ ! Мяч забил Хулиан Альварес (Ман Сити).
53’
ГОЛ ! Мяч забил Рияд Марез (Ман Сити).
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Кубок английской лиги по футболу Манчестер Сити Манчестер Сити - Челси Челси видео голов и обзор
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Источник Sport.ua
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