ФОТО. Холанд оставил отвратительный комментарий под постом своей девушки

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд затроллил свою девушку Изабель Йохансен.

Изабель создала новый аккаунт в Instagram, где она публикует рецепты и снимки со своей жизни.

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На этот раз Изабель поделилась своим любимым рецептом «Овсяных хлопьев».

Норвежский нападающий оставил комментарий отвращения под публикацией Изабель, на что девушка ответила смехом. Пара любит пошутить друг на другом.

Напомним, что совсем недавно Изабель родила первенца.