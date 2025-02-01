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01 февраля 2025, 00:49 | Обновлено 01 февраля 2025, 00:51
564
0

ФОТО. Холанд оставил отвратительный комментарий под постом своей девушки

Холанду не понравился рецепт...

01 февраля 2025, 00:49 | Обновлено 01 февраля 2025, 00:51
564
0
ФОТО. Холанд оставил отвратительный комментарий под постом своей девушки
Instagram. Эрлинг Холанд и Изабель Йохансен

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд затроллил свою девушку Изабель Йохансен.

Изабель создала новый аккаунт в Instagram, где она публикует рецепты и снимки со своей жизни.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

На этот раз Изабель поделилась своим любимым рецептом «Овсяных хлопьев».

Норвежский нападающий оставил комментарий отвращения под публикацией Изабель, на что девушка ответила смехом. Пара любит пошутить друг на другом.

Напомним, что совсем недавно Изабель родила первенца.

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фото lifestyle Эрлинг Холанд Манчестер Сити девушки Английская Премьер-лига
Артем Діхтяренко Источник: Instagram
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