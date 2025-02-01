ФОТО. Холанд оставил отвратительный комментарий под постом своей девушки
Холанду не понравился рецепт...
Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд затроллил свою девушку Изабель Йохансен.
Изабель создала новый аккаунт в Instagram, где она публикует рецепты и снимки со своей жизни.
Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua
На этот раз Изабель поделилась своим любимым рецептом «Овсяных хлопьев».
Норвежский нападающий оставил комментарий отвращения под публикацией Изабель, на что девушка ответила смехом. Пара любит пошутить друг на другом.
Напомним, что совсем недавно Изабель родила первенца.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Месси и Неймар рассматривают возвращение в «Барселону» в 2025 году
Канело высоко оценил украинского боксера