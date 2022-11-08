ОФИЦИАЛЬНО. Луис Суарес покинул Насьональ
Уругваец станет свободным агентом
35-летний уругвайский нападающий Луис Суарес покинул «Насьональ» из Монтевидео. Случилось это после того, как он выиграл вместе с командой чемпионат Уругвая.
Сообщается, что теперь уругваец отправит все силы на подготовку к предстоящему чемпионату мира в Катаре. В январе Суарес получит статус свободного агента и будет искать себе новый клуб.
Отметим, что этим летом Луис перешел из мадридского «Атлетико» в «Насьональ». В составе уругвайского клуба он провел 16 матчей, записав на счет восемь голов и три ассиста.
Luis Suárez, now saying goodbye to Nacional Montevideo after winning the title as he will focus on World Cup with Uruguay. 🇺🇾 #Suarez— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 6, 2022
Suárez will be free agent again in January. pic.twitter.com/1iqDA2abxn
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