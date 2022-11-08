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08 ноября 2022, 10:58 | Обновлено 08 ноября 2022, 11:10
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0

ОФИЦИАЛЬНО. Луис Суарес покинул Насьональ

Уругваец станет свободным агентом

08 ноября 2022, 10:58 | Обновлено 08 ноября 2022, 11:10
750
0
ОФИЦИАЛЬНО. Луис Суарес покинул Насьональ
Instagram. Луис Суарес

35-летний уругвайский нападающий Луис Суарес покинул «Насьональ» из Монтевидео. Случилось это после того, как он выиграл вместе с командой чемпионат Уругвая.

Сообщается, что теперь уругваец отправит все силы на подготовку к предстоящему чемпионату мира в Катаре. В январе Суарес получит статус свободного агента и будет искать себе новый клуб.

Отметим, что этим летом Луис перешел из мадридского «Атлетико» в «Насьональ». В составе уругвайского клуба он провел 16 матчей, записав на счет восемь голов и три ассиста.

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Насьональ Монтевидео Луис Суарес чемпионат Уругвая по футболу
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Источник Sport.ua
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