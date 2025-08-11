Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Решающий удар. Украинский защитник принес победу своему клубу
11 августа 2025, 08:22 | Обновлено 11 августа 2025, 08:26
Решающий удар. Украинский защитник принес победу своему клубу

Александр Романчук в третий раз забил за «Университатю»

11 августа 2025, 08:22 | Обновлено 11 августа 2025, 08:26
Решающий удар. Украинский защитник принес победу своему клубу
ФК Університатя. Александр Романчук

10 августа «Университатя» Крайова провела матч против клуба «Германнштадт» в пятом туре румынской лиги.

Соперники встретились на арене «Stadionul Ion Oblemenco» в городе Крайова.

В стартовом составе хозяев вышел бывший защитник «Кривбасса» Александр Романчук, который сыграл важную роль в ходе матча.

Украинский футболист отметился забитым мячом на 31-й минуте, который решил исход встречи. Благодаря голу Романчука «Университатя» оформила четвертую подряд победу в национальной лиге.

После перехода в румынский клуб Александр сыграл семь матчей, в которых оформил три гола.

В турнирной таблице чемпионата Румынии «Университатя» находится на первой строчке, имея в активе 13 баллов.

Чемпионат Румынии. 5-й тур, 10 августа

«Университатя» Крайова – «Германштадт» – 1:0

Гол: Романчук, 31

События матча

31’
ГОЛ ! Мяч забил Александр Романчук (Университатя Крайова).
Университатя Крайова чемпионат Румынии по футболу видео голов и обзор Александр Романчук (1999)
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
