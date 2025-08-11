Решающий удар. Украинский защитник принес победу своему клубу

10 августа «Университатя» Крайова провела матч против клуба «Германнштадт» в пятом туре румынской лиги.

Соперники встретились на арене «Stadionul Ion Oblemenco» в городе Крайова.

В стартовом составе хозяев вышел бывший защитник «Кривбасса» Александр Романчук, который сыграл важную роль в ходе матча.

Украинский футболист отметился забитым мячом на 31-й минуте, который решил исход встречи. Благодаря голу Романчука «Университатя» оформила четвертую подряд победу в национальной лиге.

После перехода в румынский клуб Александр сыграл семь матчей, в которых оформил три гола.

В турнирной таблице чемпионата Румынии «Университатя» находится на первой строчке, имея в активе 13 баллов.

Чемпионат Румынии. 5-й тур, 10 августа

«Университатя» Крайова – «Германштадт» – 1:0

Гол: Романчук, 31