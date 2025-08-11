Решающий удар. Украинский защитник принес победу своему клубу
Александр Романчук в третий раз забил за «Университатю»
10 августа «Университатя» Крайова провела матч против клуба «Германнштадт» в пятом туре румынской лиги.
Соперники встретились на арене «Stadionul Ion Oblemenco» в городе Крайова.
В стартовом составе хозяев вышел бывший защитник «Кривбасса» Александр Романчук, который сыграл важную роль в ходе матча.
Украинский футболист отметился забитым мячом на 31-й минуте, который решил исход встречи. Благодаря голу Романчука «Университатя» оформила четвертую подряд победу в национальной лиге.
После перехода в румынский клуб Александр сыграл семь матчей, в которых оформил три гола.
В турнирной таблице чемпионата Румынии «Университатя» находится на первой строчке, имея в активе 13 баллов.
Чемпионат Румынии. 5-й тур, 10 августа
«Университатя» Крайова – «Германштадт» – 1:0
Гол: Романчук, 31
События матча
