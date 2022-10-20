Спустя 16 лет. Суарес выиграл с Насьоналем чемпионат Уругвая
Команда из Монтевидео досрочно победила в национальном чемпионате
«Насьонал» из Монтевидео за тур до завершения чемпионата Уругвая стал недосягаемым для конкурентов и выиграл золотые медали. Произошло это после победы команды над «Серрито» со счетом 2:1.
Как известно, цвета «Насьонала» защищает нападающий Луис Суарес. Он вернулся в родную для него команду весной этого года, отыграл 12 матчей, забил 5 голов, сделал 3 ассиста. Нынешний чемпионский титул для 35-летнего игрока второй в форме «Насьонала». Первый он завоевал 16 лет назад – в сезоне-2005/2006, вскоре после чего отправился в Европу.
В Европе Луис Суарес, как известно, играл в Нидерландах за «Гронинген» и «Аякс», а также «Ливерпуль», «Барселону» и мадридский «Атлетико».
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