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20 октября 2022, 16:41 | Обновлено 20 октября 2022, 16:55
778
0

Спустя 16 лет. Суарес выиграл с Насьоналем чемпионат Уругвая

Команда из Монтевидео досрочно победила в национальном чемпионате

20 октября 2022, 16:41 | Обновлено 20 октября 2022, 16:55
778
0
Спустя 16 лет. Суарес выиграл с Насьоналем чемпионат Уругвая
Getty Images/Global Images Ukraine. Луис Суарес

«Насьонал» из Монтевидео за тур до завершения чемпионата Уругвая стал недосягаемым для конкурентов и выиграл золотые медали. Произошло это после победы команды над «Серрито» со счетом 2:1.

Как известно, цвета «Насьонала» защищает нападающий Луис Суарес. Он вернулся в родную для него команду весной этого года, отыграл 12 матчей, забил 5 голов, сделал 3 ассиста. Нынешний чемпионский титул для 35-летнего игрока второй в форме «Насьонала». Первый он завоевал 16 лет назад – в сезоне-2005/2006, вскоре после чего отправился в Европу.

В Европе Луис Суарес, как известно, играл в Нидерландах за «Гронинген» и «Аякс», а также «Ливерпуль», «Барселону» и мадридский «Атлетико».

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Насьональ Монтевидео Луис Суарес
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Источник Sport.ua
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