«Насьонал» из Монтевидео за тур до завершения чемпионата Уругвая стал недосягаемым для конкурентов и выиграл золотые медали. Произошло это после победы команды над «Серрито» со счетом 2:1.

Как известно, цвета «Насьонала» защищает нападающий Луис Суарес. Он вернулся в родную для него команду весной этого года, отыграл 12 матчей, забил 5 голов, сделал 3 ассиста. Нынешний чемпионский титул для 35-летнего игрока второй в форме «Насьонала». Первый он завоевал 16 лет назад – в сезоне-2005/2006, вскоре после чего отправился в Европу.

В Европе Луис Суарес, как известно, играл в Нидерландах за «Гронинген» и «Аякс», а также «Ливерпуль», «Барселону» и мадридский «Атлетико».