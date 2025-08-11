Жозе МОУРИНЬО: «Не могу поверить, что он никогда не выигрывал Золотой мяч»
Тренер – об Ибрагимовиче
Известный португальский тренер Жозе Моуриньо, который сейчас возглавляет турецкий «Фенербахче», назвал футболиста, который, по его мнению, хотя бы раз должен был выиграть Золотой мяч.
Жозе Моуринью выделил известного шведского голеадора Златана Ибрагимовича, с которым он работал в «Интере» и «Манчестер Юнайтед».
«Не могу поверить, что Златан Ибрагимович никогда не выигрывал Золотой мяч», – сказал Жозе Моуринью.
Ранее известный португальский тренер Жозе Моуриньо назвал лучшего футболиста, которого он когда-либо видел, выделив Роналдо.
