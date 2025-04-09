Моуринью назвал лучшего футболиста, которого он когда-либо видел 

Известный португальский тренер Жозе Моуриньо назвал лучшего футболиста, которого он когда-либо видел.

«Роналдо – лучший футболист, которого я когда-либо видел на поле. Я думаю, что травмы убили его карьеру, которая могла быть еще более невероятной. Но талант этого парня в 19 лет был чем-то невероятным.

Да, он не Криштиану или Месси, которые более 15 лет на вершине. Но его природный талант, невероятный», – сказал Моуриньо.

Ранее именитый португальский тренер Жозе Моуриньо назвал трех лучших футболистов за всю историю футбола. Моуриньо включил в свой список двух аргентинских легенд – Лионеля Месси и Диего Марадону, а также трехкратного чемпиона мира Пеле.