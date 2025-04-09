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09 апреля 2025, 00:03 |
1121
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Моуринью назвал лучшего футболиста, которого он когда-либо видел 

Жозе выделил бразильца Роналдо

09 апреля 2025, 00:03 |
1121
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Моуринью назвал лучшего футболиста, которого он когда-либо видел 
Getty Images/Global Images Украина. Роналдо и Жозе Моуриньо

Известный португальский тренер Жозе Моуриньо назвал лучшего футболиста, которого он когда-либо видел.

«Роналдо – лучший футболист, которого я когда-либо видел на поле. Я думаю, что травмы убили его карьеру, которая могла быть еще более невероятной. Но талант этого парня в 19 лет был чем-то невероятным.

Да, он не Криштиану или Месси, которые более 15 лет на вершине. Но его природный талант, невероятный», – сказал Моуриньо.

Ранее именитый португальский тренер Жозе Моуриньо назвал трех лучших футболистов за всю историю футбола. Моуриньо включил в свой список двух аргентинских легенд – Лионеля Месси и Диего Марадону, а также трехкратного чемпиона мира Пеле.

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Жозе Моуриньо Роналдо
Дмитрий Олейник Источник: GiveMeSport
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"Природный талант" в спорте это что то новое, моуринье покурил хорошую траву
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