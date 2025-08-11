Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
11 августа 2025, 09:15 | Обновлено 11 августа 2025, 09:20
140
0

Где смотреть онлайн матч 2-го тура УПЛ Заря – Кудровка

Матч начнется 11 августа в 18:00 по Киеву

Где смотреть онлайн матч 2-го тура УПЛ Заря – Кудровка
стадион «Динамо» им. В. Лобановского

11 августа в 18:00 начнется матч чемпионата Украины по футболу между луганской «Зарей» и «Кудровкой».

Эта встреча завершит 2 тур нового сезона УПЛ.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

В первом туре «Заря» сыграла вничью с «ЛНЗ» – 0:0, а «Кудровка» обыграла «Александрию» со счетом – 3:1.

Главным арбитром матча будет Дмитрий Евтухов. Игра состоится на стадионе "Динамо" им. В. Лобановского

Прямую трансляцию поединка можно просмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформах MEGOGO, Сетанта, Киевстар ТВ и других.

