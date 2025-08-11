Вячеслав ГРОЗНЫЙ: «Забарный – это украинский ван Дейк»

Главной темой последних дней, возможно, даже месяца, есть переход украинского защитника английского «Борнмута» Ильи Забарного во французский «ПСЖ». Официальной информации о подписании контракта еще не было, хотя все может произойти в любой момент.

Сайт Sport.ua попросил высказаться специалистов по поводу перехода игрока сборной Украины в лучший на данный момент клуб Европы. В частности, своим мнением по этому поводу поделился заслуженный тренер Украины Вячеслав Грозный.

– Я, как, наверное, и многие наши соотечественники, очень доволен тем, что украинский футболист высокого уровня перейдет в лучший, на данный момент, клуб Европы, – сказал Грозный. – Несмотря на то, что Забарный еще молод (в сентябре исполнится 23 года), у него за плечами почти полсотни матчей за главную команду страны. Более того, он уже имеет в своем активе немало титулов, становившись также лучшим игроком «Борнмута» в сезоне-2023/2024.

Но, если честно, то мне хотелось, чтобы Илья перешел в «Манчестер Сити». Почему? Он умный футболист, я бы сказал, компьютерный, очень высокого уровня. Для меня в последние годы лучшим центральным защитников в Европе является Вирджил ван Дейк, который классно читает игру, не говоря уже о его других достоинствах. Так вот и Забарный в этом плане великолепен. Он видит развитие событий до того, как что-то происходит. Илья мало делает подкатов, но это из-за того, что он хорошо выбирает позицию, играет за счет ума. Подкаты делает тот, кто не успел раньше принять решение, а Забарный ставить соперника в неудобное положение, тем самым, имея преимущество перед оппонентом. При этом украинец хорошо играет на опережение. Неудивительно, что Забарный и Хейсен, который перешел в «Реал», были одной из лучших пар центральных защитников в АПЛ.

Возвращаясь к «Манчестер Сити», скажу, что там возникли проблемы не только потому, что Родри получил травму, но есть вообще проблемы с защитниками. «Горожане», играя в атакующий футбол, допускают немало ошибок в обороне, не успевая возвращаться к своим воротам. Забарный мог бы нивелировать этот минус. Но, он не входит в империю City Football Group, где заправляет брат Хосепа Гвардиолы, Пере.

Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

Илья находится в топ-10 лучших защитников мира, но я бы отдал ему одни из лидирующих позиций. Первое место занимает Пау Кубарси из «Барселоны», но Забарный намного меньше ошибается, чем каталонец.

Луис Энрике очень хотел видеть в своих рядах украинского футболиста. На мой взгляд, одно из желаний испанского тренера заключается в том, что в «ПСЖ» сейчас только два сильных центральных за щитника (Маркиньос, Пачо), а это для топового клуба Европы недопустимо. Вот, допустим, во многом причина поражения «ПСЖ» в финале клубного чемпионата мира, это было отсутствие левого центрального защитника Вильяма Пачо.

Я уверен, что Забарный, который может играть и левой, и правой ногой, будет в составе. Наставник парижан хочет, чтобы с Ильей, как можно быстрее подписали контракт, чтобы выпустить его на поле 13 августа в матче за Суперкубок против «Тоттенхэма». У Забарного были и другие предложения, но, вполне возможно, что сам футболист захотел перейти в команду Луиса Энрике, тренера-победителя, который уже два раза выигрывал Лигу чемпионов.

Еще один очень важный момент заключается в том, что Забарный, как для центрального защитника, получает мало желтых карточек, а это добавляет ему вистов. В общем, я с нетерпением жду, когда украинец выйдет на новый, более высокий для себя уровень и будет радовать нас своей игрой и добиваться побед с «ПСЖ». Этот шаг поможет и сборной Украины, в которой защитник выходит на ведущие роли.