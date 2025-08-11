«Ни за какие деньги не купишь». Коуч Кристал Пэлас – о победе в Суперкубке

Главный тренер «Кристал Пэлас» Оливер Гласнер на пресс-конференции проанализировал матч против «Ливерпуля», в котором «орлы» обыграли соперника в серии пенальти и завоевали первый Суперкубок Англии в своей истории 2:2, 3:2 по пенальти).

«Их первый удар стал их первым голом. Первый матч сезона, играем с «Ливерпулем», их первый удар – и первый гол… Реакция была отличной. Мы играли в атаке, большую часть времени находясь на их половине поля. Мы сравняли счёт. Без шансов, мы снова пропустили – 1:2, но наша реакция снова была отличной.

Во время перерыва мы сказали, что будем придерживаться нашего плана и останемся спокойными. Мы знали, что получим несколько моментов и сможем забить. Игроки были уверены в себе, верили – поэтому я очень доволен сегодняшней игрой. После 90 минут это была игра, в которой обе команды были примерно на одном уровне, и это делает нас гордыми перед «Ливерпулем», чемпионами Премьер-лиги.

Я показал игрокам видео перед поездкой на «Уэмбли» о счастье болельщиков после выигрыша Кубка Англии. Мы называем это эмоциональной наградой: стоять перед фанатами, чувствовать это – за никакие деньги в мире подобное не купишь.

Игроки сегодня это заслужили, и наши болельщики тоже, потому что они всегда поддерживают нас от начала до конца, даже когда мы проигрывали. Они всегда подталкивали команду вперёд – и это отличная связь. В конце мы все были вознаграждены – и это остаётся навсегда.

Хендерсон? Мы знаем, что он отличный вратарь. За этим стоит много работы. Например, накануне матча в отеле с аналитиками и тренером вратарей он разобрал всех пенальтистов «Ливерпуля» и был хорошо готов. Он уверен, что может отбить пенальти. И он это показал.

Ещё я очень рад, что Джастин Девенни взял на себя решающий пенальти в 21 год. Мы не говорили заранее, кто будет бить пенальти, никогда, потому что не знаешь, кто останется на поле после нескольких замен. Было понятно, что первые три бьют Матета, Эзе и Сарр. Потом мы искали пятого, и Джастин сказал: «Я возьму пятый» с большой уверенностью – и, думаю, он это показал.

Вот как мы хотим, чтобы было: брать на себя ответственность. Никогда не бояться и не волноваться, что можно ошибиться, потому что это футбол. Сегодня было очень много положительного», – сказал Гласнер.