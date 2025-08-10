Кристал Пэлас ничего не заработал за вигранный Суперкубок Англии 2025
10 августа орлы переиграли Ливерпуль в серии послематчевых пенальти и взяли трофей
10 августа прошел матч за Суперкубок Англии между командами Кристал Пэлас и Ливерпуль.
Команды сыграли на стадионе Уэмбли в Лондоне. Основное время игры завершилось со счетом 2:2, а в серии пенальти точнее оказались орлы – 3:2.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
За выигранный трофей Кристал Пэлас ничего не заработал. В отличие от других внутренних соревнований, обладатель Суперкубка Англии не получает денежного вознаграждения за победу в матче.
Деньги, собранные от матча, делятся между благотворительными организациями и перераспределяются внутри футбольной пирамиды. Большая часть собранных средств приходится на продажу билетов, спонсорские контракты и телевизионные трансляции.
Для Кристал Пэлас этот трофей стал вторым в истории клуба. В сезоне 2024/25 орлы завоевали национальный Кубок, переиграв в финале Манчестер Сити 1:0, и заработал два миллиона фунтов стерлингов.
Видеообзор матча Кристал Пэлас – Ливерпуль – 2:2 (пен. 3:2)
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Есть вариант, что россиянин останется в Париже
Коуч пообщался с журналистами после матча УПЛ