Кристал Пэлас ничего не заработал за вигранный Суперкубок Англии 2025

10 августа орлы переиграли Ливерпуль в серии послематчевых пенальти и взяли трофей

Кристал Пэлас ничего не заработал за вигранный Суперкубок Англии 2025
Getty Images/Global Images Ukraine

10 августа прошел матч за Суперкубок Англии между командами Кристал Пэлас и Ливерпуль.

Команды сыграли на стадионе Уэмбли в Лондоне. Основное время игры завершилось со счетом 2:2, а в серии пенальти точнее оказались орлы – 3:2.

За выигранный трофей Кристал Пэлас ничего не заработал. В отличие от других внутренних соревнований, обладатель Суперкубка Англии не получает денежного вознаграждения за победу в матче.

Деньги, собранные от матча, делятся между благотворительными организациями и перераспределяются внутри футбольной пирамиды. Большая часть собранных средств приходится на продажу билетов, спонсорские контракты и телевизионные трансляции.

Для Кристал Пэлас этот трофей стал вторым в истории клуба. В сезоне 2024/25 орлы завоевали национальный Кубок, переиграв в финале Манчестер Сити 1:0, и заработал два миллиона фунтов стерлингов.

Видеообзор матча Кристал Пэлас – Ливерпуль – 2:2 (пен. 3:2)

Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
