Украина. Премьер лига11 августа 2025, 05:15 | Обновлено 11 августа 2025, 05:47
138
0
Беньямин ВЕРБИЧ: «Думаю, у Забарного все должно получиться в ПСЖ»
Экс-вингер Динамо поделился воспоминаниями о тогда еще молодом игроке клуба
11 августа 2025, 05:15 | Обновлено 11 августа 2025, 05:47
138
0
Бывший вингер «Динамо» Беньямин Вербич рассказал об общей игре с Ильей Забарным, который находится на финальном этапе трансфера из английского «Борнмута» во французский «ПСЖ»:
«Илья Забарный! Ему тогда было 17, а он пришел на тренировку так, будто уже 10 лет играет за первую команду Динамо. Сразу была заметна его уверенность.
Мы все в команде поняли, что Забарный уже вскоре перейдет в хороший европейский клуб. Думаю, у него все должно получиться в ПСЖ».
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 10 августа 2025, 08:11 19
Алексей Сливченко встает на защиту форварда сборной Украины, подвергшегося бесчестной критике
Футбол | 11 августа 2025, 04:54 0
Тренер доверяет Артему, но ищет еще усиления
Футбол | 10.08.2025, 21:07
Теннис | 11.08.2025, 04:12
Футбол | 10.08.2025, 10:42
Комментарии 0
Популярные новости
09.08.2025, 00:21
Футбол
09.08.2025, 10:49 2
09.08.2025, 23:32 1
09.08.2025, 02:48 1
09.08.2025, 13:29 9
09.08.2025, 02:49 3
09.08.2025, 04:38 2