11 августа 2025, 05:15
Беньямин ВЕРБИЧ: «Думаю, у Забарного все должно получиться в ПСЖ»

Экс-вингер Динамо поделился воспоминаниями о тогда еще молодом игроке клуба

11 августа 2025, 05:15
Беньямин ВЕРБИЧ: «Думаю, у Забарного все должно получиться в ПСЖ»
Getty Images/Global Images Ukraine. Забарный и Вербич, 2020

Бывший вингер «Динамо» Беньямин Вербич рассказал об общей игре с Ильей Забарным, который находится на финальном этапе трансфера из английского «Борнмута» во французский «ПСЖ»:

«Илья Забарный! Ему тогда было 17, а он пришел на тренировку так, будто уже 10 лет играет за первую команду Динамо. Сразу была заметна его уверенность.

Мы все в команде поняли, что Забарный уже вскоре перейдет в хороший европейский клуб. Думаю, у него все должно получиться в ПСЖ».

Николай Степанов
