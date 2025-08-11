Беньямин ВЕРБИЧ: «Думаю, у Забарного все должно получиться в ПСЖ»

Бывший вингер «Динамо» Беньямин Вербич рассказал об общей игре с Ильей Забарным, который находится на финальном этапе трансфера из английского «Борнмута» во французский «ПСЖ»:

«Илья Забарный! Ему тогда было 17, а он пришел на тренировку так, будто уже 10 лет играет за первую команду Динамо. Сразу была заметна его уверенность.

Мы все в команде поняли, что Забарный уже вскоре перейдет в хороший европейский клуб. Думаю, у него все должно получиться в ПСЖ».