  Украинцы это не допустят. ПСЖ посоветовали выгнать Сафонова из-за Забарного
Франция
11 августа 2025, 00:42
Украинцы это не допустят. ПСЖ посоветовали выгнать Сафонова из-за Забарного

В парижском клубе должны сделать выбор голкипера

Илья Забарный и Матвей Сафонов

Неназванный футбольный эксперт и знаток украинского общества прокомментировал предстоящий переход защитника английского «Борнмута» Ильи Забарного во французский «ПСЖ» и его сосуществование в команде с российским вратарем Матвеем Сафоновым.

«Не понимаю, как может продолжаться это сосуществование. Два года назад Руслан Малиновский был вынужден публично приносить извинения за то, что поздравил российского игрока «Монако» Александра Головина. Представьте, если бы эти два игрока играют за один клуб.

Мне кажется невозможным, что украинцы допустят, чтобы эти два игрока общались, фотографировались и вместе праздновали титулы. На мой взгляд, «ПСЖ» придется справиться с этой ситуацией», – сказал неназванный эксперт в интервью L'Equipe.

