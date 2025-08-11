Луис Энрике уже определился. Сыграет ли Забарный в старте ПСЖ за Суперкубок

Защитник сборной Украины Илья Забарный должен попасть в заявку «ПСЖ» на матч Суперкубка УЕФА с лондонским «Тоттенхэмом», сообщает Le Quotidien du Sport.

По информации источника, 22-летний игрок, если не случится каких-либо проблем во время медицинского обследования перед его трансфером, будет со своей новой командой 13 августа в Удине, где состоится встреча подопечных Луиса Энрике со «шпорами».

Однако сразу после трансфера из «Борнмута» появление украинца в стартовом составе «ПСЖ» в матче Суперкубка УЕФА не ожидается. Отмечается, что Илья сможет только выйти на замену в этой встрече.