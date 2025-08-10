Забарному подготовили два игровых номера. Под каким будет выступать Илья?

Французские СМИ уже пытаются спрогнозировать, под каким номером выступит за французский «ПСЖ» защитник сборной Украины Илья Забарный.

Так, ресурс Culture PSG предполагает, что 22-летний игрок будет делать выбор между двумя числами – 27-м и 13-м.

Под первым до последнего времени он играл за английский «Борнмут», а со вторым Забарный выступает за сборную Украины.

Отмечается, что Илья не сможет взять 3-й или 25-й номера, под которыми он когда-то играл в киевском «Динамо», потому что оба они заняты Преснелем Кимпембе и Нуну Мендешем соответственно.