  Забарному подготовили два игровых номера. Под каким будет выступать Илья?
Франция
10 августа 2025, 23:49
Забарному подготовили два игровых номера. Под каким будет выступать Илья?

Во французском ПСЖ предлагают украинцу сделать выбор

Забарному подготовили два игровых номера. Под каким будет выступать Илья?
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

Французские СМИ уже пытаются спрогнозировать, под каким номером выступит за французский «ПСЖ» защитник сборной Украины Илья Забарный.

Так, ресурс Culture PSG предполагает, что 22-летний игрок будет делать выбор между двумя числами – 27-м и 13-м.

Под первым до последнего времени он играл за английский «Борнмут», а со вторым Забарный выступает за сборную Украины.

Отмечается, что Илья не сможет взять 3-й или 25-й номера, под которыми он когда-то играл в киевском «Динамо», потому что оба они заняты Преснелем Кимпембе и Нуну Мендешем соответственно.

Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
