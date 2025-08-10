Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Франция
10 августа 2025, 23:37 | Обновлено 10 августа 2025, 23:46
Борнмут заставил понервничать ПСЖ после согласования трансфера Забарного

Английский клуб затормозил переход украинца

Борнмут заставил понервничать ПСЖ после согласования трансфера Забарного
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

Переход украинского защитника Борнмута Ильи Забарного во французский ПСЖ затянулся из-за действий английского клуба, сообщает журналист L'Equipe Лоик Танзи.

Так, 22-летний игрок должен прибыть в Париж еще в субботу, 9 августа, после того, как стороны согласовали все условия трансфера. Однако полет украинца в столицу Франции был отложен.

По информации Танзи, виной этому стали действия Борнмута. В английском клубе не подписали своевременно все необходимые документы для трансфера, из-за чего Илья был вынужден отложить полет в Париж на воскресенье, 10 августа.

Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
