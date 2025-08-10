Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Англия
10 августа 2025, 10:09 |
0

Был конфликт? Известно, как в Борнмуте приняли решение Забарного уйти в ПСЖ

Украинец повел себя как настоящий профессионал

Был конфликт? Известно, как в Борнмуте приняли решение Забарного уйти в ПСЖ
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

В английском «Борнмуте» с пониманием отнеслись к желанию украинского защитника Ильи Забарного перейти во французский «ПСЖ», сообщает RMC Sport.

По данным источника, 22-летний игрок после того, как сообщил о своем решении, вел себя как настоящий профессионал - он продолжал тренироваться с командой и готовиться к новому сезону.

Отмечается, что поведение Ильи было противоположным действиям форварда «Ньюкасла» Александра Исака, который из-за желания сменить клуб решил бойкотировать работу с одноклубниками. Украинец, в отличие от шведа, не ставил ультиматумов, чтобы его продали.

Сообщалось, что Луис Энрике был недоволен проблемами с Забарным.

По теме:
Забарный – в ПСЖ. Мнение экс-игрока национальной команды Украины
Спарринги, 9 августа. Матч Emirates Cup, ассист Цыганкова, травма Миколенко
ОФИЦИАЛЬНО. Центральный защитник Барселоны стал одноклубником Роналду
трансферы Борнмут ПСЖ трансферы АПЛ трансферы Лиги 1 Илья Забарный
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
