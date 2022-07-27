Другие новости27 июля 2022, 22:47 |
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ОФИЦИАЛЬНО. Луис Суарес вернулся в Насьональ
Легендарный форвард нашел себе новый клуб
27 июля 2022, 22:47 |
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Уругвайский «Насьональ» официально сообщил о подписании Луиса Суареса. Условия контракта не разглашаются.
Суарес перешел в клуб на правах свободного агента – его контракт с «Атлетико» Мадрид истек в конце июня. В прошлом сезоне на его счету 13 голов и 3 ассиста в 45 матчах за «Атлетико» во всех турнирах.
Суарес является воспитанником «Насьоналя». Именно там он начал свою карьеру в 2005 году.
ФК Насьональ
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