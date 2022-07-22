Другие новости22 июля 2022, 13:23 | Обновлено 22 июля 2022, 13:27
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Суарес вернется в родной клуб
Легендарный форвард будет выступать за «Насьональ»
22 июля 2022, 13:23 | Обновлено 22 июля 2022, 13:27
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Луис Суарес, который сейчас находится в статусе свободного агента, определился со своим новым клубом.
Он вернется в Уругвай и будет выступать за родной клуб, «Насьональ». Именно там он начал профессиональную карьеру в 2005 году. Контракт будет рассчитан на полгода – до чемпионата мира-2022 в Катаре.
Ранее сообщалось о том, что Суарес может продолжить карьеру в Серии А.
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