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  4. Милан или новичок Серии A? Луис Суарес близок к подписанию контракта
Италия
13 июля 2022, 21:22 |
699
0

Милан или новичок Серии A? Луис Суарес близок к подписанию контракта

«Монца» готова шуметь на трансферном рынке

13 июля 2022, 21:22 |
699
0
Милан или новичок Серии A? Луис Суарес близок к подписанию контракта
clubatleticodemadrid

Опытный форвард Луис Суарес, который летом покинул состав «Атлетико», близок к переходу в команду Серии A.

Агент игрока заявил, что на руках у уругвайца два конкретных предложения. Одно от «Милана», а второе от новичка Серии A «Монцы», которая готова пошуметь на трансферном рынке.

Ранее у 35-летнего Суареса сорвался переход в «Ривер Плейт», а от контракта с «Фенербахче» он отказался сам.

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Источник AS
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