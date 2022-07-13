Италия13 июля 2022, 21:22 |
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Милан или новичок Серии A? Луис Суарес близок к подписанию контракта
«Монца» готова шуметь на трансферном рынке
13 июля 2022, 21:22 |
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Опытный форвард Луис Суарес, который летом покинул состав «Атлетико», близок к переходу в команду Серии A.
Агент игрока заявил, что на руках у уругвайца два конкретных предложения. Одно от «Милана», а второе от новичка Серии A «Монцы», которая готова пошуметь на трансферном рынке.
Ранее у 35-летнего Суареса сорвался переход в «Ривер Плейт», а от контракта с «Фенербахче» он отказался сам.
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