Милан или новичок Серии A? Луис Суарес близок к подписанию контракта

Опытный форвард Луис Суарес, который летом покинул состав «Атлетико», близок к переходу в команду Серии A.

Агент игрока заявил, что на руках у уругвайца два конкретных предложения. Одно от «Милана», а второе от новичка Серии A «Монцы», которая готова пошуметь на трансферном рынке.

Ранее у 35-летнего Суареса сорвался переход в «Ривер Плейт», а от контракта с «Фенербахче» он отказался сам.