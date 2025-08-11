Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Валерий БОНДАРЬ: «Парни в голубом наряде. «Прекрасная» работа, как всегда»
Украина. Премьер лига
11 августа 2025, 06:01
0

Центрбек Шахтера раскритиковал работу судей в поединке против Карпат (3:3)

11 августа 2025, 06:01
0
10 августа состоялся матч второго тура УПЛ 2025/26 между командами Карпаты Львов и Шахтер Донецк.

Поединок прошел на стадионе Арена Львов. Игра завершилась со счетом 3:3.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Ничью для хозяев на 90+1-й минуте вырвал Игорь Краснопир. Ассист на него отдал Жан Педросо, который точно навесил на своего партнера.

Перед голевой передачей Педросо боролся с защитником горняков Ефимом Коноплей. Жан слегка подтолкнул оппонента, а Конопля сразу же свалился на газон.

После завершения противостояния центральный защитник Шахтера Валерий Бондарь в своей сториз опубликовал этот момент и подставил под сомнение работу рефери:

«Начало положено. Парни в голубом наряде, «прекрасная» работа, как всегда», – подписал публикацию Валерий.

По теме:
Заря – Кудровка. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
ФОТО. Напряжение последних секунд и 6 мячей. Матч-триллер Карпат и Шахтера
Туран пояснил, почему Шахтер упустил победу над Карпатами в матче УПЛ
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
