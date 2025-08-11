Валерий БОНДАРЬ: «Парни в голубом наряде. «Прекрасная» работа, как всегда»
Центрбек Шахтера раскритиковал работу судей в поединке против Карпат (3:3)
10 августа состоялся матч второго тура УПЛ 2025/26 между командами Карпаты Львов и Шахтер Донецк.
Поединок прошел на стадионе Арена Львов. Игра завершилась со счетом 3:3.
Ничью для хозяев на 90+1-й минуте вырвал Игорь Краснопир. Ассист на него отдал Жан Педросо, который точно навесил на своего партнера.
Перед голевой передачей Педросо боролся с защитником горняков Ефимом Коноплей. Жан слегка подтолкнул оппонента, а Конопля сразу же свалился на газон.
После завершения противостояния центральный защитник Шахтера Валерий Бондарь в своей сториз опубликовал этот момент и подставил под сомнение работу рефери:
«Начало положено. Парни в голубом наряде, «прекрасная» работа, как всегда», – подписал публикацию Валерий.
ФОТО. Валерий Бондарь наехал на работу рефери после матча Карпаты – Шахтер
