Валерий БОНДАРЬ: «Парни в голубом наряде. «Прекрасная» работа, как всегда»

10 августа состоялся матч второго тура УПЛ 2025/26 между командами Карпаты Львов и Шахтер Донецк.

Поединок прошел на стадионе Арена Львов. Игра завершилась со счетом 3:3.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Ничью для хозяев на 90+1-й минуте вырвал Игорь Краснопир. Ассист на него отдал Жан Педросо, который точно навесил на своего партнера.

Перед голевой передачей Педросо боролся с защитником горняков Ефимом Коноплей. Жан слегка подтолкнул оппонента, а Конопля сразу же свалился на газон.

После завершения противостояния центральный защитник Шахтера Валерий Бондарь в своей сториз опубликовал этот момент и подставил под сомнение работу рефери:

«Начало положено. Парни в голубом наряде, «прекрасная» работа, как всегда», – подписал публикацию Валерий.

ФОТО. Валерий Бондарь наехал на работу рефери после матча Карпаты – Шахтер