11 августа 2025, 05:16
Элина Свитолина – Барбора Крейчикова. Поражение в Цинциннати. Видеообзор

Смотрите видеообзор матча 1/32 финала турнира WTA 1000 в Цинциннати

Элина Свитолина – Барбора Крейчикова. Поражение в Цинциннати. Видеообзор
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

В ночь на 11 августа украинская теннисистка Элина Свитолина проиграла Барборе Крейчиковой в матче 1/32 финала турнира WTA 1000 в Цинциннати, США.

Украинка уступила со счетом 6:2, 4:6, 3:6 за 2 часа и 5 минут. Это было третье очное противостояние соперниц – Элина в третий раз уступила Барборе.

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

Следующей оппоненткой Крейчиковой будет 17-летняя американка Ива Йович.

🏆 WTA 1000 Цинциннати. Хард, 1/32 финала

Барбора Крейчикова Элина Свитолина [10] – 2:6, 6:4, 6:3

Видеообзор матча

Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
