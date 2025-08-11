Элина Свитолина – Барбора Крейчикова. Поражение в Цинциннати. Видеообзор
Смотрите видеообзор матча 1/32 финала турнира WTA 1000 в Цинциннати
В ночь на 11 августа украинская теннисистка Элина Свитолина проиграла Барборе Крейчиковой в матче 1/32 финала турнира WTA 1000 в Цинциннати, США.
Украинка уступила со счетом 6:2, 4:6, 3:6 за 2 часа и 5 минут. Это было третье очное противостояние соперниц – Элина в третий раз уступила Барборе.
Следующей оппоненткой Крейчиковой будет 17-летняя американка Ива Йович.
🏆 WTA 1000 Цинциннати. Хард, 1/32 финала
Барбора Крейчикова – Элина Свитолина [10] – 2:6, 6:4, 6:3
Видеообзор матча
