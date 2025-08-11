Провал без Месси. Интер Майами потерпел разгромное поражение в матче MLS
«Цапли» на выезде не устояли перед «Орландо Сити»
В ночь на 11 августа «Интер» Майами сыграл против клуба «Орландо Сити» в очередном туре MLS.
Местом проведения матча стала арена Inter&Co Stadium в городе Орландо.
«Цапли» приехали в гости без своего звездного лидера Лионеля Месси, который получил травму во время поединка Кубка лиг.
Несмотря на наличие в составе «Интера» громких имен – Луис Суарес, Родриго Де Пауль, Жорди Альба и Серхио Бускетс – «Орландо Сити» уже на второй минуте вышел вперед. «Цапли» ответили довольно быстро, и первый тайм завершился вничью – 1:1.
После перерыва хозяева разобрали соперника, забросив три мяча в ворота «Интера». В итоге «Орландо Сити» выиграл со счетом 4:1.
MLS. 11 августа
«Орландо Сити» – «Интер» Майами – 4:1
Голы: Муриэль, 2, 50, Охеда, 58, Пашалич, 88 – Брайт, 5
