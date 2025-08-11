Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Провал без Месси. Интер Майами потерпел разгромное поражение в матче MLS
МЛС США
Орландо Сити
11.08.2025 03:00 – FT 4 : 1
Интер Майами
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Major League Soccer
11 августа 2025, 07:22 | Обновлено 11 августа 2025, 07:26
472
1

Провал без Месси. Интер Майами потерпел разгромное поражение в матче MLS

«Цапли» на выезде не устояли перед «Орландо Сити»

11 августа 2025, 07:22 | Обновлено 11 августа 2025, 07:26
472
1
Провал без Месси. Интер Майами потерпел разгромное поражение в матче MLS
Getty Images/Global Images Ukraine

В ночь на 11 августа «Интер» Майами сыграл против клуба «Орландо Сити» в очередном туре MLS.

Местом проведения матча стала арена Inter&Co Stadium в городе Орландо.

«Цапли» приехали в гости без своего звездного лидера Лионеля Месси, который получил травму во время поединка Кубка лиг.

Несмотря на наличие в составе «Интера» громких имен – Луис Суарес, Родриго Де Пауль, Жорди Альба и Серхио Бускетс – «Орландо Сити» уже на второй минуте вышел вперед. «Цапли» ответили довольно быстро, и первый тайм завершился вничью – 1:1.

После перерыва хозяева разобрали соперника, забросив три мяча в ворота «Интера». В итоге «Орландо Сити» выиграл со счетом 4:1.

MLS. 11 августа

«Орландо Сити» «Интер» Майами 4:1

Голы: Муриэль, 2, 50, Охеда, 58, Пашалич, 88 – Брайт, 5

Видеообзор матча

Фотогалерея матча

События матча

88’
ГОЛ ! Мяч забил Марко Пашалич (Орландо Сити).
58’
ГОЛ ! Мяч забил Мартин Охеда (Орландо Сити).
50’
ГОЛ ! Мяч забил Луис Муриэль (Орландо Сити).
8’
ГОЛ ! Мяч забил Янник Брайт (Интер Майами).
2’
ГОЛ ! Мяч забил Луис Муриэль (Орландо Сити).
По теме:
Решающий удар. Украинский защитник принес победу своему клубу
ФОТО. Напряжение последних секунд и 6 мячей. Матч-триллер Карпат и Шахтера
ВИДЕО. Как Роналду отличился дублем в ворота Альмерии
Интер Майами Орландо Сити Major League Soccer (MLS) Лионель Месси видео голов и обзор
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Свитолина проиграла Крейчиковой в Цинциннати и будет готовиться к US Open
Теннис | 11 августа 2025, 04:12 9
Свитолина проиграла Крейчиковой в Цинциннати и будет готовиться к US Open
Свитолина проиграла Крейчиковой в Цинциннати и будет готовиться к US Open

Элина в трех сетах потерпела поражение от Барборы в матче 1/32 финала тысячника в США

Забарный – в ПСЖ. Мнение экс-игрока национальной команды Украины
Футбол | 10 августа 2025, 09:53 2
Забарный – в ПСЖ. Мнение экс-игрока национальной команды Украины
Забарный – в ПСЖ. Мнение экс-игрока национальной команды Украины

Сергей Дирявка – о потенциальном переходе защитника сборной Украины в ряды лучшей команды Европы

Гарри Кейн готовится покинуть Баварию. Это грандиозный трансфер
Футбол | 11.08.2025, 07:16
Гарри Кейн готовится покинуть Баварию. Это грандиозный трансфер
Гарри Кейн готовится покинуть Баварию. Это грандиозный трансфер
Карпаты – Шахтер – 3:3. Краснопир спас львов. Видео голов и обзор матча
Футбол | 10.08.2025, 21:23
Карпаты – Шахтер – 3:3. Краснопир спас львов. Видео голов и обзор матча
Карпаты – Шахтер – 3:3. Краснопир спас львов. Видео голов и обзор матча
Хейт итальянских СМИ в адрес Довбика несправедлив. Слова о позоре – стыд
Футбол | 10.08.2025, 08:11
Хейт итальянских СМИ в адрес Довбика несправедлив. Слова о позоре – стыд
Хейт итальянских СМИ в адрес Довбика несправедлив. Слова о позоре – стыд
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Saar
Ну ок. З Мессі, можливо, було б 4-2
Ответить
0
Популярные новости
Сергей РЕБРОВ: «Это один из лучших футболистов в украинской сборной»
Сергей РЕБРОВ: «Это один из лучших футболистов в украинской сборной»
09.08.2025, 09:42 11
Футбол
Как выглядит турнирная таблица УПЛ. Лидерство Динамо, триллер для Шахтера
Как выглядит турнирная таблица УПЛ. Лидерство Динамо, триллер для Шахтера
11.08.2025, 06:23 13
Футбол
Пафос угрожает Динамо перед ответным матчем в ЛЧ: «Легенда в действии»
Пафос угрожает Динамо перед ответным матчем в ЛЧ: «Легенда в действии»
09.08.2025, 13:29 9
Футбол
Мощный сигнал от Артема. Реакция Довбика на критику со стороны Гасперини
Мощный сигнал от Артема. Реакция Довбика на критику со стороны Гасперини
09.08.2025, 21:04
Футбол
ВИДЕО. Федецкий вышел на матч Кубка Украины и получил красную карточку
ВИДЕО. Федецкий вышел на матч Кубка Украины и получил красную карточку
09.08.2025, 17:56 7
Футбол
Джошуа анонсировал следующий большой бой. Поединок золотых призеров
Джошуа анонсировал следующий большой бой. Поединок золотых призеров
09.08.2025, 21:44 1
Бокс
Матча со Свентек не будет. Костюк снялась с турнира WTA 1000 в Цинциннати
Матча со Свентек не будет. Костюк снялась с турнира WTA 1000 в Цинциннати
10.08.2025, 21:29 2
Теннис
Доннарумма выбрал клуб, в котором продолжит карьеру после ухода из ПСЖ
Доннарумма выбрал клуб, в котором продолжит карьеру после ухода из ПСЖ
09.08.2025, 11:33 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем