Провал без Месси. Интер Майами потерпел разгромное поражение в матче MLS

В ночь на 11 августа «Интер» Майами сыграл против клуба «Орландо Сити» в очередном туре MLS.

Местом проведения матча стала арена Inter&Co Stadium в городе Орландо.

«Цапли» приехали в гости без своего звездного лидера Лионеля Месси, который получил травму во время поединка Кубка лиг.

Несмотря на наличие в составе «Интера» громких имен – Луис Суарес, Родриго Де Пауль, Жорди Альба и Серхио Бускетс – «Орландо Сити» уже на второй минуте вышел вперед. «Цапли» ответили довольно быстро, и первый тайм завершился вничью – 1:1.

После перерыва хозяева разобрали соперника, забросив три мяча в ворота «Интера». В итоге «Орландо Сити» выиграл со счетом 4:1.

MLS. 11 августа

«Орландо Сити» – «Интер» Майами – 4:1

Голы: Муриэль, 2, 50, Охеда, 58, Пашалич, 88 – Брайт, 5

