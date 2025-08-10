Партнер проекта – лицензионный букмекер GGBET. Широкая линия на более 70 видов спорта позволяет выбирать только лучшие события. Бренд создает уникальный украинский YouTube-контент и является партнером звезд мирового киберспорта. GGBET – Держи свою линию!

11 августа на Интер и Ко Стэдиум пройдет матч регулярного сезона МЛС, в котором Орландо Сити встретится с Интер Майами. Поединок начнется в 03:00 по киевскому времени.

Орландо Сити

Команда была создана еще полтора десятилетия назад. Но эта франшиза долго готовилась к полноценному старту в МЛС, и начали выступать там полноценно только с сезона-2020. Впрочем, уже есть определенные успехи, прежде всего, выигранный три года назад Открытый кубок США. Потом был второй результат в рамках регулярного сезона МЛС-2024. В прошлом чемпионате это был четвертый участник в своей конференции, что дошел до финала конференции, где проиграли всего 0:1 Нью-Йорк Ред Буллс.

В целом, Оскар Пареха со своими подопечными удерживает высокий уровень. Более того, сейчас у одного из лидеров Востока две победы кряду, над Нью-Ингленд Революшн и Коламбус Крю, причем обе - в гостях, 1:2 и 1:3.

Интер Майами

Клуб явно, заманив Месси, а потом еще нескольких его коллег по Барселоне, рассчитывал в лице своего руководства, что опыт таких сенаторов футбола принесет молодому проекту трофеи. Но пока что в Северной Америке у Лео только один скромный титул, Кубок Лиг. В прошлом сезоне он с партнерами был лучшим в МЛС, вот только в рамках регулярного сезона - а в плей-офф дебютант сразу проиграв Атланте Юнайтед, что взяла уайлд-кард.

Уже при новом наставнике, Маскерано, команда показывала неплохие, но недостаточные для успеха результаты. В Кубке чемпионов КОНКАКАФ, выйдя в полуфинал, без шансов проиграли там Ванкувер Уайткепс. На клубном чемпионате мира, выйдя в плей-офф, потерпели там разгромное поражение 0:4 от ПСЖ. В МЛС большую часть матчей, 12, выиграли, но в прошлом туре была только ничья с Цинциннатти.

Статистика личных встреч

Четырежды в официальных поединках Месси и компания чередовали победы над соседом на родном стадионе и ничьи в гостях. Но в мае были разгромлены дома 0:3.

Прогноз

Букмекерские конторы не особенно верят в гостей. Они неплохи, но хозяева, кажется, точно не слабее, и выиграют на своем поле и у такого противника (коэффициент - 1,93).