Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Орландо Сити – Интер Майами. Прогноз и анонс на матч MLS
МЛС США
Орландо Сити
11.08.2025 03:00 - : -
Интер Майами
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Major League Soccer
10 августа 2025, 07:52 | Обновлено 10 августа 2025, 07:53
50
0

Орландо Сити – Интер Майами. Прогноз и анонс на матч MLS

Поединок состоится 11 августа в 03:00 по Киеву

10 августа 2025, 07:52 | Обновлено 10 августа 2025, 07:53
50
0
Орландо Сити – Интер Майами. Прогноз и анонс на матч MLS
Getty Images/Global Images Ukraine

Партнер проекта – лицензионный букмекер GGBET. Широкая линия на более 70 видов спорта позволяет выбирать только лучшие события. Бренд создает уникальный украинский YouTube-контент и является партнером звезд мирового киберспорта. GGBET Держи свою линию!

11 августа на Интер и Ко Стэдиум пройдет матч регулярного сезона МЛС, в котором Орландо Сити встретится с Интер Майами. Поединок начнется в 03:00 по киевскому времени.

Орландо Сити

Команда была создана еще полтора десятилетия назад. Но эта франшиза долго готовилась к полноценному старту в МЛС, и начали выступать там полноценно только с сезона-2020. Впрочем, уже есть определенные успехи, прежде всего, выигранный три года назад Открытый кубок США. Потом был второй результат в рамках регулярного сезона МЛС-2024. В прошлом чемпионате это был четвертый участник в своей конференции, что дошел до финала конференции, где проиграли всего 0:1 Нью-Йорк Ред Буллс.

В целом, Оскар Пареха со своими подопечными удерживает высокий уровень. Более того, сейчас у одного из лидеров Востока две победы кряду, над Нью-Ингленд Революшн и Коламбус Крю, причем обе - в гостях, 1:2 и 1:3.

Интер Майами

Клуб явно, заманив Месси, а потом еще нескольких его коллег по Барселоне, рассчитывал в лице своего руководства, что опыт таких сенаторов футбола принесет молодому проекту трофеи. Но пока что в Северной Америке у Лео только один скромный титул, Кубок Лиг. В прошлом сезоне он с партнерами был лучшим в МЛС, вот только в рамках регулярного сезона - а в плей-офф дебютант сразу проиграв Атланте Юнайтед, что взяла уайлд-кард.

Уже при новом наставнике, Маскерано, команда показывала неплохие, но недостаточные для успеха результаты. В Кубке чемпионов КОНКАКАФ, выйдя в полуфинал, без шансов проиграли там Ванкувер Уайткепс. На клубном чемпионате мира, выйдя в плей-офф, потерпели там разгромное поражение 0:4 от ПСЖ. В МЛС большую часть матчей, 12, выиграли, но в прошлом туре была только ничья с Цинциннатти.

Статистика личных встреч

Четырежды в официальных поединках Месси и компания чередовали победы над соседом на родном стадионе и ничьи в гостях. Но в мае были разгромлены дома 0:3.

Прогноз

Букмекерские конторы не особенно верят в гостей. Они неплохи, но хозяева, кажется, точно не слабее, и выиграют на своем поле и у такого противника (коэффициент - 1,93).

Прогноз Sport.ua
Орландо Сити
11 августа 2025 -
03:00
Интер Майами
Победа Орландо Сити 1.93 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 128 от 08.08.2023
Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
С кем сыграет Интер Майами? Определены четвертьфинальные пары Кубка лиг
Оболонь – Александрия. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Элина Свитолина – Барбора Крейчикова. Прогноз на матч WTA 1000 в Цинциннати
Орландо Сити Интер Майами Major League Soccer (MLS) прогнозы прогнозы на футбол Лионель Месси
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Пафос угрожает Динамо перед ответным матчем в ЛЧ: «Легенда в действии»
Футбол | 09 августа 2025, 13:29 9
Пафос угрожает Динамо перед ответным матчем в ЛЧ: «Легенда в действии»
Пафос угрожает Динамо перед ответным матчем в ЛЧ: «Легенда в действии»

Давид Луис успел восстановиться от повреждения

Женская сборная Украины U-20 по баскетболу уступила Словении
Баскетбол | 10 августа 2025, 01:25 3
Женская сборная Украины U-20 по баскетболу уступила Словении
Женская сборная Украины U-20 по баскетболу уступила Словении

Команда сыграет за итоговое 7-е место на чемпионате Европы в Дивизионе В

Арсенал предложил Зинченко чемпиону топ-5 лиги. Очень интересное условие
Футбол | 09.08.2025, 14:23
Арсенал предложил Зинченко чемпиону топ-5 лиги. Очень интересное условие
Арсенал предложил Зинченко чемпиону топ-5 лиги. Очень интересное условие
Символ чести и стабильности. Дзанетти исполнилось 52 года
Футбол | 10.08.2025, 08:20
Символ чести и стабильности. Дзанетти исполнилось 52 года
Символ чести и стабильности. Дзанетти исполнилось 52 года
Тренер сборной Украины: «Эти уроды отказываются приезжать в команду»
Баскетбол | 10.08.2025, 07:51
Тренер сборной Украины: «Эти уроды отказываются приезжать в команду»
Тренер сборной Украины: «Эти уроды отказываются приезжать в команду»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
УСИК: «Я копировал движения этого боксера, мне не позволяли это делать»
УСИК: «Я копировал движения этого боксера, мне не позволяли это делать»
09.08.2025, 04:38
Бокс
Эксперт: «Он совершил ошибку, которую Туран ему запомнит»
Эксперт: «Он совершил ошибку, которую Туран ему запомнит»
08.08.2025, 18:48
Футбол
В Лиге чемпионов заработает правило «невозврата»
В Лиге чемпионов заработает правило «невозврата»
08.08.2025, 12:05 2
Хоккей
Сафонов принял решение о будущем после перехода Забарного
Сафонов принял решение о будущем после перехода Забарного
09.08.2025, 02:48
Футбол
Ребров высказался о переходе Забарного в ПСЖ
Ребров высказался о переходе Забарного в ПСЖ
08.08.2025, 21:30 1
Футбол
Есть первые контакты. В Милане изменили планы на Довбика
Есть первые контакты. В Милане изменили планы на Довбика
08.08.2025, 13:03 3
Футбол
Тони БЕЛЛЬЮ: «Проблема Итаумы? Усик показал, что это не так важно»
Тони БЕЛЛЬЮ: «Проблема Итаумы? Усик показал, что это не так важно»
09.08.2025, 02:49 1
Бокс
Назван бой, который мечтает провести Александр Усик
Назван бой, который мечтает провести Александр Усик
09.08.2025, 00:21
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем