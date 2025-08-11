Стало известно, сколько Лехия заплатит Руху за трансфер Виталия Романа

Львовский Рух завершил продажу своего 22-летнего защитника Виталия Романа в польский клуб Лехия Гданьск.

Сумма трансфера составила 700 тысяч евро. В последние дни переход был окончательно согласован.

Для Романа это станет первым опытом выступлений за границей. Большую часть карьеры он провел в клубе Рух, выступал за молодежную сборную Украины.

Символично, что в прощальном матче за львовский клуб воспитанник академии Карпат забил свой первый в карьере и сразу победный мяч Руха в ворота команды Полтава (2:1).