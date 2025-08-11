Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Стало известно, сколько Лехия заплатит Руху за трансфер Виталия Романа
Украина. Премьер лига
11 августа 2025, 01:37 | Обновлено 11 августа 2025, 02:07
24
0

Стало известно, сколько Лехия заплатит Руху за трансфер Виталия Романа

Сумма трансфера молодого защитника составила 700 тысяч евро

11 августа 2025, 01:37 | Обновлено 11 августа 2025, 02:07
24
0
Стало известно, сколько Лехия заплатит Руху за трансфер Виталия Романа
ФК Рух. Виталий Роман

Львовский Рух завершил продажу своего 22-летнего защитника Виталия Романа в польский клуб Лехия Гданьск.

Сумма трансфера составила 700 тысяч евро. В последние дни переход был окончательно согласован.

Для Романа это станет первым опытом выступлений за границей. Большую часть карьеры он провел в клубе Рух, выступал за молодежную сборную Украины.

Символично, что в прощальном матче за львовский клуб воспитанник академии Карпат забил свой первый в карьере и сразу победный мяч Руха в ворота команды Полтава (2:1).

По теме:
Венесуэльский хавбек прибыл в Украину на подписание контракта с Кривбассом
Украинцы это не допустят. ПСЖ посоветовали выгнать Сафонова из-за Забарного
Луис Энрике уже определился. Сыграет ли Забарный в старте ПСЖ за Суперкубок
трансферы аренда игрока Лехия Гданьск чемпионат Польши по футболу трансферы УПЛ Рух Львов Виталий Роман ТаТоТаке
Николай Степанов Источник: ТаТоТаке
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Турецкий клуб сделал официальное предложение изгнаннику УПЛ
Футбол | 10 августа 2025, 10:42 3
Турецкий клуб сделал официальное предложение изгнаннику УПЛ
Турецкий клуб сделал официальное предложение изгнаннику УПЛ

Владлен Юрченко оказался ненужным «Металлисту 1925», но заинтересовал «Истанбулспор»

Ястремская добыла непростую победу на старте большого турнира в Цинциннати
Теннис | 10 августа 2025, 20:15 6
Ястремская добыла непростую победу на старте большого турнира в Цинциннати
Ястремская добыла непростую победу на старте большого турнира в Цинциннати

Даяна в трех сетах одолела Викторию Томову и вышла в 1/16 финала тысячника в США

Стала известна зарплата Забарного в ПСЖ
Футбол | 10.08.2025, 09:04
Стала известна зарплата Забарного в ПСЖ
Стала известна зарплата Забарного в ПСЖ
ФОТО. Как и чем сейчас живет Сеск Фабрегас. Женат на «Ливанской богине»
Футбол | 11.08.2025, 00:44
ФОТО. Как и чем сейчас живет Сеск Фабрегас. Женат на «Ливанской богине»
ФОТО. Как и чем сейчас живет Сеск Фабрегас. Женат на «Ливанской богине»
Хейт итальянских СМИ в адрес Довбика несправедлив. Слова о позоре – стыд
Футбол | 10.08.2025, 08:11
Хейт итальянских СМИ в адрес Довбика несправедлив. Слова о позоре – стыд
Хейт итальянских СМИ в адрес Довбика несправедлив. Слова о позоре – стыд
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Майк ТАЙСОН: «К черту этого боксера, он просто монстр»
Майк ТАЙСОН: «К черту этого боксера, он просто монстр»
09.08.2025, 07:35 1
Бокс
Во Франции сообщили шокирующие подробности ситуации с Забарным и Сафоновым
Во Франции сообщили шокирующие подробности ситуации с Забарным и Сафоновым
10.08.2025, 07:21 17
Футбол
Назван бой, который мечтает провести Александр Усик
Назван бой, который мечтает провести Александр Усик
09.08.2025, 00:21
Бокс
Джошуа анонсировал следующий большой бой. Поединок золотых призеров
Джошуа анонсировал следующий большой бой. Поединок золотых призеров
09.08.2025, 21:44 1
Бокс
Эдди ХИРН: «Мир сошел с ума, почему ты вообще выскочил на ринг к Усику?»
Эдди ХИРН: «Мир сошел с ума, почему ты вообще выскочил на ринг к Усику?»
09.08.2025, 06:30
Бокс
Доннарумма выбрал клуб, в котором продолжит карьеру после ухода из ПСЖ
Доннарумма выбрал клуб, в котором продолжит карьеру после ухода из ПСЖ
09.08.2025, 11:33 1
Футбол
Коуч Руха пояснил, зачем выпустил 15-летнего футболиста против Динамо в УПЛ
Коуч Руха пояснил, зачем выпустил 15-летнего футболиста против Динамо в УПЛ
09.08.2025, 10:49 2
Футбол
Сафонов принял решение о будущем после перехода Забарного
Сафонов принял решение о будущем после перехода Забарного
09.08.2025, 02:48 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем