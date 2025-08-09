Покинул Украину. После матча с Динамо игрок Руха попрощался с командой

Как стало известно Sport.ua, после поединка второго тура УПЛ с «Динамо» защитник «Руха» Виталий Роман попрощался с командой и отправился в Польшу, где продолжит карьеру в «Лехии» из Гданьска.

По имеющейся информации, игрок будет выступать за «Лехию» на правах годовой аренды с обязательной опцией выкупа.

Роман должен был присоединиться к «Лехии» еще в начале этой недели, но возникла задержка с оформлением необходимых документов.

Сейчас «Лехия» после трех туров занимает в элитном дивизионе Польши 18-е место. За эту команду уже выступают украинцы Максим Дьячук, Богдан Сарнавский, Богдан Вьюнник, Иван Желизко и Антон Царенко.

Ранее сообщалось, что «Динамо» разгромило «Рух» во Львове.