Украина. Премьер лига
09 августа 2025, 10:11 | Обновлено 09 августа 2025, 10:12
Покинул Украину. После матча с Динамо игрок Руха попрощался с командой

Виталий Роман пополнит украинский отряд «Лехии»

Покинул Украину. После матча с Динамо игрок Руха попрощался с командой
ФК Рух Львов. Виталий Роман

Как стало известно Sport.ua, после поединка второго тура УПЛ с «Динамо» защитник «Руха» Виталий Роман попрощался с командой и отправился в Польшу, где продолжит карьеру в «Лехии» из Гданьска.

По имеющейся информации, игрок будет выступать за «Лехию» на правах годовой аренды с обязательной опцией выкупа.

Роман должен был присоединиться к «Лехии» еще в начале этой недели, но возникла задержка с оформлением необходимых документов.

Сейчас «Лехия» после трех туров занимает в элитном дивизионе Польши 18-е место. За эту команду уже выступают украинцы Максим Дьячук, Богдан Сарнавский, Богдан Вьюнник, Иван Желизко и Антон Царенко.

Ранее сообщалось, что «Динамо» разгромило «Рух» во Львове.

Динамо Киев Рух Львов Рух - Динамо чемпионат Польши по футболу Лехия Гданьск Виталий Роман трансферы трансферы УПЛ аренда игрока
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
