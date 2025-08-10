ВИДЕО. Как играет Лукас Феррейра, которого сватают в Шахтер

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
10 августа 2025, 23:24 |
322
0

Бразильский футболист близок к трансферу в донецкий клуб

Twitter. Лукас Феррейра

Бразильский вингер «Сан-Паулу» Лукас Феррейра привлекает внимание донецкого «Шахтера», сообщает Фабрицио Романо.

По информации источника, украинский гранд достиг соглашения по трансферу 19-летнего футболиста. Сумма перехода: 10 миллионов евро плюс 2 миллиона в виде бонусов, если украинский клуб выйдет в Лигу чемпионов. Также в контракте прописан пункт о 10% от суммы следующей продажи.

В текущем сезоне Лукас Феррейра провел 33 матча на клубном уровне во всех турнирах, в которых успел отличиться 5 забитыми мячами и 3 голевыми передачами. Веб-портал Tramsfermarkt оценивает стоимость игрока в 5 миллионов евро.

По теме:
Украинцы это не допустят. ПСЖ посоветовали выгнать Сафонова из-за Забарного
Луис Энрике уже определился. Сыграет ли Забарный в старте ПСЖ за Суперкубок
Фулхэм сделал второе предложение по Кевину. Есть ответ Шахтера
Сан-Паулу трансферы чемпионат Бразилии по футболу Шахтер Донецк трансферы УПЛ Фабрицио Романо Лукас Феррейра видео
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
