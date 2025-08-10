Бразильский вингер «Сан-Паулу» Лукас Феррейра привлекает внимание донецкого «Шахтера», сообщает Фабрицио Романо.

По информации источника, украинский гранд достиг соглашения по трансферу 19-летнего футболиста. Сумма перехода: 10 миллионов евро плюс 2 миллиона в виде бонусов, если украинский клуб выйдет в Лигу чемпионов. Также в контракте прописан пункт о 10% от суммы следующей продажи.

В текущем сезоне Лукас Феррейра провел 33 матча на клубном уровне во всех турнирах, в которых успел отличиться 5 забитыми мячами и 3 голевыми передачами. Веб-портал Tramsfermarkt оценивает стоимость игрока в 5 миллионов евро.

ВИДЕО. Как играет Лукас Феррейра, которого сватают в Шахтер