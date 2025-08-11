Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Серия продолжена. Оболонь обновила собственный рекорд в УПЛ
Украина. Премьер лига
11 августа 2025, 09:32 | Обновлено 11 августа 2025, 11:30
«Пивовары» дома не проигрывают в чемпионате Украины пять матчей подряд

УПЛ

10 августа столичный клуб «Оболонь» провёл матч второго тура Украинской Премьер-лиги против «Александрии».

Местом проведения поединка чемпионата Украины стала «Оболонь-Арена» в Киеве.

Впервые в своей истории «Оболонь» одержала победу над «Александрией» с минимальным счётом – 1:0.

Благодаря этой победе «пивовары» обновили собственный рекорд на уровне УПЛ – столичный клуб провёл пять подряд домашних матчей в чемпионате Украины без поражений.

За этот период киевский клуб трижды победил и дважды сыграл вничью.

Самые длинные беспроигрышные домашние серии «Оболони» в Чемпионате УПЛ

Игры

Баланс

Начало

Окончание

Соперник

Счет

5*

+3=2

12.04.2025

3

+1=2

28.08.2023

20.10.2023

Заря

2:4

3

+1=2

13.04.2024

25.05.2024

Александрия

0:3
По теме:
Валерий ЧЕРНЫЙ: «Банальные ошибки привели к поражению»
Чернигов – Виктория – 1:2. Забивали в первом тайме. Видео голов и обзор
В пару к Ракицкому. Черноморец пригласил известного экс-защитника сборной
чемпионат Украины по футболу Оболонь Киев Александрия Украинская Премьер-лига статистика Оболонь - Александрия
Андрей Витренко Источник: Украинская Премьер-лига (УПЛ)
