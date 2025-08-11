Серия продолжена. Оболонь обновила собственный рекорд в УПЛ

10 августа столичный клуб «Оболонь» провёл матч второго тура Украинской Премьер-лиги против «Александрии».

Местом проведения поединка чемпионата Украины стала «Оболонь-Арена» в Киеве.

Впервые в своей истории «Оболонь» одержала победу над «Александрией» с минимальным счётом – 1:0.

Благодаря этой победе «пивовары» обновили собственный рекорд на уровне УПЛ – столичный клуб провёл пять подряд домашних матчей в чемпионате Украины без поражений.

За этот период киевский клуб трижды победил и дважды сыграл вничью.

Самые длинные беспроигрышные домашние серии «Оболони» в Чемпионате УПЛ