Серия продолжена. Оболонь обновила собственный рекорд в УПЛ
«Пивовары» дома не проигрывают в чемпионате Украины пять матчей подряд
10 августа столичный клуб «Оболонь» провёл матч второго тура Украинской Премьер-лиги против «Александрии».
Местом проведения поединка чемпионата Украины стала «Оболонь-Арена» в Киеве.
Впервые в своей истории «Оболонь» одержала победу над «Александрией» с минимальным счётом – 1:0.
Благодаря этой победе «пивовары» обновили собственный рекорд на уровне УПЛ – столичный клуб провёл пять подряд домашних матчей в чемпионате Украины без поражений.
За этот период киевский клуб трижды победил и дважды сыграл вничью.
Самые длинные беспроигрышные домашние серии «Оболони» в Чемпионате УПЛ
|
Игры
|
Баланс
|
Начало
|
Окончание
|
Соперник
|
Счет
|
5*
|
+3=2
|
12.04.2025
|
…
|
|
|
3
|
+1=2
|
28.08.2023
|
20.10.2023
|
Заря
|
2:4
|
3
|
+1=2
|
13.04.2024
|
25.05.2024
|
Александрия
|
0:3
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Поединок состоится 11 августа и начнется в 22:45 по Киеву
Александр – приоритет для «Наполи»