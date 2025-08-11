Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Заря – Кудровка. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Премьер-лига
Заря
11.08.2025 18:00 - : -
Кудровка
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
Заря – Кудровка. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Матч начнется 11 августа в 18:00 по Киеву

Заря – Кудровка. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
стадион «Динамо» им. В. Лобановского

11 августа в 18:00 начнется матч чемпионата Украины по футболу между луганской «Зарей» и «Кудровкой».

Эта встреча завершит 2 тур нового сезона УПЛ.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

В первом туре «Заря» сыграла вничью с «ЛНЗ» – 0:0, а «Кудровка» обыграла «Александрию» со счетом – 3:1.

Главным арбитром матча будет Дмитрий Евтухов. Игра состоится на стадионе "Динамо" им. В. Лобановского

Прямую трансляцию поединка можно просмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформах MEGOGO, Сетанта, Киевстар ТВ и других.

Заря – Кудровка. Дивитись онлайн. LIVE трансляція

Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
