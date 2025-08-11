MLS. Разгром Интер Майами, осечка Цинциннати, камбэк Нью-Йорк Ред Буллз

11 августа в американской MLS состоялись пять матчей очередного тура.

«Нью-Йорк Ред Буллз» совершил камбэк в домашнем матче против «Реал Солт-Лейк». Хозяева проиграли первый тайм с минимальным счётом 0:1, но после перерыва «быки» перевернули ход игры благодаря дублю Эрика Шупо-Мотинга – 2:1.

Звёздный «Интер» Майами провёл ужасный матч против «Орландо Сити», в котором «цапли» были разгромлены со счётом 4:1. Известный аргентинец Лионель Месси пропустил игру из-за травмы.

Один из лидеров Восточной конференции, «Цинциннати», неожиданно проиграл клубу «Шарлотт» на своём поле – 0:1.

MLS. 11 августа

«Миннесота Юнайтед» – «Колорадо Репидс» – 1:2

Голы: Олувасей, 73 – Япи, 60, 70

«Нью-Йорк Ред Буллз» – «Реал Солт-Лейк» – 2:1

Голы: Шупо-Мотинг, 52, 90+9 (пенальти) – Гозо, 3

Удаление: Дункан, 90

«Цинциннати» – «Шарлотт» – 0:1

Гол: Заха, 85

Удаление: Анунга, 70

«Орландо Сити» – «Интер» Майами – 4:1

Голы: Муриель, 2, 50, Очеда, 58, Пашалич, 88 – Брайт, 5

«Лос-Анджелес Гэлакси» – «Сиэтл Саундерс» – 0:4

Голы: Оуде (автогол), 25, Мусовски, 37, 54, Бранелл, 85