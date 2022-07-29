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29 июля 2022, 12:45 |
820
0

Отчий дом. 5 топ-футболистов, вернувшихся этим летом в родные клубы

Когда в конце карьеры безумно тянет в родные места…

29 июля 2022, 12:45 |
820
0
Отчий дом. 5 топ-футболистов, вернувшихся этим летом в родные клубы
ФК Атлетико Паранаэнсе. Фернандиньо (справа)

Нынешним летом состоялось уже несколько топовых трансферов в мировом футболе. Безусловно, стоит выделять переход Эрлинга Холанда в «Манчестер Сити», Орельена Тчуамени в «Реал», Дарвина Нуньеса в «Ливерпуль», Маттейса де Лигта и Садио Мане в «Баварию», Рахима Стерлинга в «Челси», а Ромелу Лукаку в «Интер».

Однако происходят на рынке и другие, не менее интересные сделки. Например, некоторые топовые футболисты, пребывающие на закате карьеры, решаются вернуться к самым истокам – в клубы, где для них в свое время только начинался путь в большой футбол.

Александр Ляказетт

Возраст: 31 год
Гражданство: Франция
Клубная карьера: «Лион», «Арсенал»


Твиттер Лиона

На пике своей профессиональной карьеры трансфер Александра Ляказетта оценивался порталом Transfermarkt в 70 миллионов евро. Форвард, сыгравший 16 матчей и забивший 3 мяча за национальную сборную Франции, с 2014 по 2017 годы выдал три феноменальных с точки зрения результативности сезона во французской Лиге 1 (27, 21 и 28 забитых мячей в каждом из розыгрышей чемпионата соответственно), что и побудило боссов «Арсенала» летом 2017 года заплатить 53 миллиона евро «Лиону» за его трансфер.

Некоторые болельщики «канониров» сравнивали Ляказетта с его звездным предшественником в стане команды Тьерри Анри. И Александр действительно очень достойно начал – в дебютном сезоне он провел 32 матча в английской Премьер-лиге, записав на свой счет 14 забитых мячей. Потом были 13 голов в 35 играх, 10 – в 30, 13 – в 31. Наконец в минувшем сезоне Ляказетт показал первые признаки бомбардирского спада, когда смог отличиться лишь 4 мячами в воротах соперников в 30 поединках.

Еще в январе сообщалось, что «Арсенал» готов рассмотреть варианты с продажей Ляказетта за более менее пристойные деньги, так как не хотел потерять игрока свободным агентом в июле. Позднее «канониры» попытались договориться с форвардом об однолетней пролонгации трудового соглашения, но Ляказетт пожелал подписать более длительный контракт, и в итоге дальнейшие пути сторон разошлись.

Несмотря на интерес к Ляказетту со стороны «Барселоны» и «Атлетико», форвард решил, что лучше всего для него будет выглядеть возвращение в «Лион». «Ткачи» охотно восприняли возможность возобновления сотрудничества с некогда лучшим своим бомбардиром, тем более, что платить за того отступные необходимости не возникало. В итоге в начале июня «Лион» объявил о подписании 3-летнего контракта с Ляказеттом, который теперь попытается вновь стать любимчиком «Парк Олимпик Лионне».

Алекс Тейшейра

Возраст: 32 года
Гражданство: Бразилия
Клубная карьера: «Васко да Гама», «Шахтер», «Цзянсу Сунин», «Бешикташ»

Алексу Тейшейре удалось очень удачно перебраться из родной Бразилии, где он с юности находился в системе «Васко да Гама», в Европу. Первым клубом на Старом континенте для атакующего хавбека стал «Шахтер», где Тейшейра за шесть лет сумел превратиться из мало кому известного перспективного паренька в топового плеймейкера и голеадора. Подписать Алекса очень хотел Юрген Клопп, но «Ливерпулю» не удалось удовлетворить финансовые аппетиты руководства «Шахтера», а вот богатому на то время «Цзянсу Сунин» за 50 миллионов евро никто не смог помешать осуществить трансфер бразильца.

В Китае Тейшейра провел все пять лет, на которые изначально был рассчитан его контракт. Если сразу после переезда в Поднебесную некоторые аналитики полагали, что Алекс после пары лет и отменного заработка потребует от боссов «Цзянсу Сунин» обратного трансфера в одну из топ-лиг Европы, то через несколько сезонов стало понятно – Тейшейра освоился в Китае, обзавелся там элитной недвижимостью и в какой-то момент даже всерьез раздумывал над возможностью получения тамошнего гражданства, что позволило бы ему сыграть за национальную сборную.

Однако в конце 2020 года, когда «Цзянсу Сунин» наконец-то выиграл чемпионат Китая, в тамошнем футболе начался очень существенный кризис. В итоге клуб Тейшейры прекратил существование, а сам хавбек, несмотря на прежние планы остаться, вынужден был покинуть Поднебесную. Восемь месяцев Алекс сидел без клуба. И речь вовсе не в отсутствии предложений, а в том, что Тейшейра хотел максимально совместить два фактора: хороший личный контракт и возможность в зрелом возрасте вернуться на относительно серьезный уровень выступлений.

В итоге выбор Тейшейры пал на «Бешикташ», но в Турции выйти на уровень игры, который он когда-то показывал в «Шахтере», бразилец так и не сумел. Его часто критиковали, и было за что, ведь Алекс получил один из самых «сочных» контрактов в клубе. Проведя 31 матч за «черных орлов» (4 забитых мяча и 1 голевая передача), Тейшейра и «Бешикташ» в конце сезона договорились о досрочном расторжении контракта. Искать счастья в экзотических чемпионатах Алекс уже не решился, и предпочел принять приглашение от родного «Васко да Гама», с которым в середине июля и подписал контракт сроком до конца года, но с опцией пролонгации еще на сезон.

Карлос Бакка

Возраст: 35 лет
Гражданство: Колумбия
Клубная карьера: «Хуниор», «Барранкилья», «Минервен», «Брюгге», «Севилья», «Реал», «Вильярреал», «Гранада»

Карлосу Бакке удалось прорваться из рядов родного «Хуниора», цвета которого когда-то защищали такие известные футбольные личности как Хуан Рамон Верон и Гарринча, на топовый уровень европейского футбола через бельгийский «Брюгге», в котором колумбиец выдал феноменальный сезон-2012/13 (25 мячей в 35 матчах Лиги Жюпиле). Бакку «черно-синие» купили всего за 1,5 миллиона евро, и он оказался настоящим алмазом, который стоило лишь чуть-чуть поддать огранке, чтобы исключительность таланта Карлоса стала очевидной для всех.

Летом 2013 года Бакка оказался в «Севилье», которая заплатила «Брюгге» 10 миллионов евро. Два сезона в стане «нервионцев» принесли Карлосу не только две победы в Лиге Европы, но и возможность вскоре оказаться в гранде европейского футбола – «Милане», который не пожалел на покупку колумбийца 33,3 миллионов евро. В Италии Бакка также демонстрировал неплохую результативность, но выиграв с «россонери» лишь Суперкубок Италии за два сезона, решил вернуться в испанскую Ла Лигу, где его арендовал «Вильярреал».

В «желтой субмарине» Карлос в премьерном сезоне был привычно неплох – 15 мячей в 35 матчах, но затем, когда «Вильярреал» выкупил его контракт у «Милана» за 7 миллионов евро, резко сдал в результативности – 6 голов в 33 поединках, 2 – в 19, 5 – в 23… Летом минувшего года Бакка свободным агентом перебрался в «Гранаду», где потерпел полное фиаско, не сумев забить ни одного мяча в 17 поединках Ла Лиги.

Стало очевидно, что Бакке пора принимать кардинальное решение в карьере. Вариантов, по сути, было два – завершить выступления в профессионалах, либо же уехать в менее требовательный чемпионат, чем Ла Лига. Карлос сделал выбор в пользу второго, причем не стал оценивать возможность сыграть где-то за большие деньги, а предпочел вернуться в родной «Хуниор», где, вероятно, и повесит бутсы на гвоздь, красиво завершив свою весьма успешную футбольную историю.

Фернандиньо

Возраст: 37 лет
Гражданство: Бразилия
Клубная карьера: «Атлетико Паранаэнсе», «Шахтер», «Манчестер Сити»

Фернандиньо – уникальный футболист, ставший легендой в обоих европейских клубах, где он выступал. В «Шахтере» бразилец сделал себе имя на Старом континенте, немало поиграв в еврокубках, а в «Манчестер Сити» окончательно стал звездой первой величины, что позволило ему в итоге сыграть 53 матча в футболке национальной сборной Бразилии и записать на свой счет 2 забитых мяча, а также принять участие в финальных частях двух чемпионатов мира.

Начинал играть в футбол Фернандиньо в родном «Атлетико Паранаэнсе». Там он подавал надежды и вызывался в юниорскую сборную Бразилии, а в 2005 году вместе с одноклубником Жадсоном поехал покорять Европу, став игроком «Шахтера». Впрочем, в отличие от Жадсона, Фернандиньо потребовалось значительно больше времени на адаптацию к украинскому и европейскому футболу. Более того, в 2010 году Ферна пережил невероятно сложное испытание в карьере, когда в матче против «Оболони» соперник грубым приемом сломал ему ногу.

Проведя более 200 дней в лазарете, Фернандиньо не только смог вернуться в большой футбол, но и доказать многим медицинским специалистам, что после такой страшной травмы можно не только вернуться на прежний уровень, но и сделать несколько шагов вперед в карьере. Летом 2013 года «Манчестер Сити» согласился заплатить за Фернадиньо «Шахтеру» 40 миллионов евро, после чего бразилец фактически мгновенно превратился в твердого игрока стартового состава «горожан».

Вместе с «Манчестер Сити» Фернандиньо выиграл 5 розыгрышей английской Премьер-лиги, а всего провел за «горожан» 383 матча во всех турнирах, что почти на сотню больше, чем в составе «Шахтера». Несмотря на солидный возраст бразильца, в последние годы английский гранд несколько раз предлагал тому продлить контракт еще на сезон. Фернандиньо продолжал оставаться важным элементом для Хосепа Гвардиолы, и коуч «Сити» хотел, чтобы бразилец остался еще как минимум на сезон-2022/23, но Ферна пожелал вернуться на родину и еще почувствовать себя безоговорочно ключевым игроком для команды. В конце июня Фернандиньо оформил возвращение в «Атлетико Паранаэнсе», заключив с родным клубом контракт на 2,5 года. На момент истечения срока действия этого соглашения экс-опорнику «Шахтера» и «Манчестер Сити» будет уже 39…

Луис Суарес

Возраст: 35 лет
Гражданство: Уругвай
Клубная карьера: «Насьональ», «Гронинген», «Аякс», «Ливерпуль», «Барселона», «Атлетико»

 

 

Луис Суарес смог стать легендарным бомбардиром сразу в трех знаковых европейских лигах – чемпионатах Нидерландов, Англии и Испании. Начинал карьеру он в родном «Насьонале», где поначалу показывал хорошую, но не сверхъестественную результативность. Суареса заприметили скауты «Гронингена», куда Луис и перебрался летом 2006 года за скромные 800 тысяч евро.

Всего одного года хватило Суаресу, чтобы сделать следующий шаг в карьере, причем «Аякс» летом 2007-го отдал «Гронингену» уже почти вдесятеро больше, чем потратила «бело-зеленая армия» - 7,5 миллионов евро. Надо признать, что в Амстердаме ни капли не пожалели о своем решении, ведь за три с половиной года Суарес наколотил в футболке «Аякса» 111 мячей в 157 поединках.

Неудивительно, что яркая и результативная игра Суареса в Нидерландах привлекла внимание к уругвайцу топовых клубов английской Премьер-лиги. Расторопнее всех оказался «Ливерпуль», выложивший за Луиса 26,5 миллионов евро. И в стане «красных» Суарес также провел три с половиной года, записав в актив 82 гола в 133 матчах. Самый важный этап в карьере уругвайского голеадора начался с лета 2014-го, когда он почти за 82 миллиона евро перебрался в «Барселону». Там Луис составил великолепное атакующее трио MSN – Месси, Суарес, Неймар. За шесть лет в футболке каталонского гранда уругваец наколотил 194 мяча в 281 матче, выиграв Лигу чемпионов-2014/15, а еще став 4-кратным чемпионом Испании.

Летом 2020 года Луис Суарес стал вторым после Неймара, кто покинул «Барселону» из трио MSN. Уругвайца за 9 миллионов евро приобрел «Атлетико», в рядах которого он выдал отличный сезон-2020/21: забил 21 мяч в 32 играх, чем поспособствовал завоеванию «матрасниками» чемпионского титула. После двух лет выступлений за «Атлетико» Суарес заявил об уходе, но не пожелал вернуться в «Барселону», которая, по слухам, была заинтересована в возвращении уругвайца. Поговаривали, что Луис предпочтет продолжить выступления в Европе, но в конце концов форвард принял решение вернуться туда, откуда для него все и начиналось. 27 июля «Насьональ» официально объявил о подписании контракта с Суаресом. Пока речь идет о краткосрочной сделке до конца года, но с опцией пролонгации еще на 12 месяцев, если стороны сочтут сотрудничество успешным и взаимовыгодным.

По теме:
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статьи эксклюзив Александр Ляказетт Карлос Бакка Фернандиньо Алекс Тейшейра Луис Суарес
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Алексей Сливченко
Алексей Сливченко Sport.ua
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