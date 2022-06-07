Шахтер взрастил лучшего бразильца в истории АПЛ. Догадаетесь, о ком речь?
Конечно же, о Фернандиньо, который покидает «Манчестер Сити»…
В последние десять-пятнадцать лет «Манчестер Сити» сделал феноменальный шаг вперед в своем развитии. Этому поспособствовали огромные инвестиции со стороны иностранных собственников, однако тратить деньги тоже нужно уметь с толком для дела. В стане «горожан» не боялись кадровых экспериментов, приглашая множество талантливых игроков из Южной Америки. Некоторые из них оправдали надежды, но и неудач хватало.
Такие игроки как Давид Писарро, Робиньо, Серхио Агуэро, Мартин Демикелис, Элано и Пабло Сабалета примеряли футболку «Манчестер Сити», добившись порой диаметрально противоположных успехов. Кто-то из них, например, Агуэро, навсегда останется в памяти нынешнего поколения «горожан» благодаря важным забитым мячам, однако есть и тот человек, чье значение для успехов команды только предстоит определить всевозможным футбольным историкам. Речь о Фернандиньо – футболисте, де-факто воспитанном для Европы донецким «Шахтером», который покинул Украину в достаточно позднем возрасте (28 лет), что не помешало ему стать, пожалуй, лучшим бразильцем в истории английской Премьер-лиги.
О том, что Фернандиньо вот-вот покинет Англию в тамошних СМИ сообщалось на протяжении последних двух лет. Однако каждый раз наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола находил правильные слова и нужные аргументы, чтобы убедить бразильца остаться. На этот раз Фернандиньо и коуч «горожан», похоже, вместе осознали – дальше манчестерской команде и футболисту стоит начинать двигаться в разных направлениях.
За девять лет в «Манчестер Сити» Фернандиньо выиграл пять титулов чемпиона АПЛ, шесть Кубков английской лиги и один Кубок Англии. Такой коллекции трофеев может позавидовать практически любой топовый футболист-профессионал, и мало кто мог подумать на момент переезда бразильца на Туманный Альбион, что тому покорятся такие вершины.
Например, известный и невероятно талантливый в прошлом фулбек «Манчестер Сити» Майка Ричардс, который из-за ряда факторов, в том числе серьезных травм, так и не сумел вырасти в игрока топ-калибра, вспоминал, каким ему увиделся Фернандиньо сразу после подписания контракта с «горожанами».
«Когда он пришел в клуб, то перед началом сезона оказался болен. Мы все думали, что он ужасен. Он не успевал за мячом. Каждый из нас думал что-то вроде: «Что это такое на поле?» Фернандиньо потребовалось две недели, чтобы набрать форму и с тех пор он стал лучшим опорным полузащитником Премьер-лиги. Я играл с Яя Туре и Патриком Виейра, и могу сказать, что Фернандиньо не был столь талантлив, как они, но он был более эффективен, чем они. Вы могли положиться на него в каждой игре. Он будет делать то же самое, всегда выкладывается на 100 процентов. Кроме того, он обладает хорошими лидерскими качествами. Прекрасно научился говорить по-английски. Вы, наверное, заметили, что после фолов, когда Фернандиньо получает желтые карточки, он всегда извиняется. На тренировках он поступал точно так же», - рассказывал Ричардс.
Получить подобную характеристику не из уст журналиста, а от коллеги-футболиста – дорогого стоит. Тем более, что Майка Ричардс на определенном этапе был символом воскрешения «Манчестер Сити», игроком за подписание которого рьяно боролись «Челси» и мадридский «Реал»…
Фернандиньо действительно сумел стать символом «Манчестер Сити», при том, что ключевой фигурой для команды он являлся как при Мануэле Пеллегрини, который и приглашал бразильца на «Этихад», так и при сменившем чилийца гении тренерской современности Хосепе Гвардиоле. В сезоне-2021/22 Фернандиньо удалось обойти своего экс-партнера по «Шахтеру» Виллиана, и стать лучшим среди бразильцев по количеству проведенных матчей в английской Премьер-лиге. Отныне новым ориентиром для «потомков Пеле» является цифра в 264 поединка. И в какой-то степени этого уже достаточно, чтобы подтвердить тезис о статусе Фернандиньо, как лучшего бразильца в истории АПЛ.
Успехи в «Манчестер Сити» позволили Фернандиньо стать важным игроком и для национальной сборной Бразилии. Всего за «селесао» опорный хавбек провел 53 матча, отличился 2 забитыми мячами. Фернандиньо удалось сыграть на двух чемпионатах мира – в 2014 и 2018 годах, однако ни один из них так и не принес очередного чемпионства Бразилии.
В «Манчестер Сити» Фернандиньо ценили, прежде всего, за способность руководить полузащитой в важных матчах. Бразилец демонстрировал потрясающий интеллект и понимание футбола, причем как в игре на оборону, так и при организации атакующих командных действий. Благодаря умениям и «двужильности» Фернандиньо Хосеп Гвардиола всегда мог рассчитывать на то, что «Манчестер Сити» сможет измотать любого соперника, и коуч «горожан» очень ценил бразильца, потому как из личного опыта прекрасно понимал, насколько непросто играть в центре поля и являться «стержнем» команды.
Играя рядом с яркими и результативными партнерами, Фернандиньо часто оказывался в тени. Его диспетчерские функции, как правило, оставались недооцененными, хотя именно бразилец помогал получать мяч в оптимальной позиции Кевину Де Брюйне, Бернарду Силве и фланговым игрокам атаки команды. Во многом весь стиль доминирования на поле за счет владения мячом, который считается визитной карточкой команд Хосепа Гвардиолы, в «Манчестер Сити» лежал на плечах умного опорного полузащитника – футболиста, способного обезопасить коллектив в обороне, и помочь ему качественно развить собственную атаку.
Даже когда Фернандиньо в силу возраста начал несколько уступать более молодым конкурентам, вроде Родри, в физических кондициях, Гвардиола все равно находил пребывание бразильца на поле в составе «горожан» полезным. Его отодвигали на позицию в центр или на правый фланг обороны, где Фернандиньо также оказывался эффективным. Именно универсализм стал еще одной визитной карточкой бразильца в «Манчестер Сити».
Неудивительно, что после ухода из команды Венсана Компани, а затем и Давида Сильвы, новым капитаном «Манчестер Сити» был избран именно Фернандиньо. Партнеры оценили лидерские качества и опыт бразильца, отдав тому заветную повязку на рукаве. Примечательно, что Давида Сильву лично назначил капитаном Гвардиола, а вот за нового капитана, коим после ухода испанца стал Фернандиньо, голосовали уже все футболисты, причем наряду с тренерским штабом и даже обслуживающим персоналом команды.
Огромной заслугой Фернандиньо стала и куда более успешная, чем в прежние годы, адаптация на «Этихаде» его соотечественников. В частности, опорный полузащитник сыграл важную роль в становлении и привыкании к новым реалиям Эдерсона и Габриэла Жезуса, которые быстро стали любимцами болельщиков «горожан». Этим игрокам Фернандиньо, по их же признаниям, помогал побыстрее акклиматизироваться не только на тренировках и внутри команды, но и на бытовом уровне – советовал магазины, пункты сервисного обслуживания автомобилей и т.п.
Безусловно, в утверждениях о том, что именно Фернандиньо на текущий момент является лучшим бразильцем в истории английской Премьер-лиги присутствует определенная доля, если так можно выразиться, вкусовщины, однако в какой-то момент наверняка найдутся желающие провести подобный опрос и имя экс-футболиста «Шахтера», прошедшего серьезный процесс становления и развития в украинской Премьер-лиге, без сомнений, окажется на самых верхних строчках в его результатах.
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Ні Ахметов, ні Палкін гравців не виховують. Їх рівень менеджменту дуже посередній. Просто величезні гроші.Арабські шейхи нічого не можуть зробити в Катарі, ОАЕ чи Саудівській Аравії - бо вони банально тупі та слабко розвинені особистості, в себе вдома вони не можуть побудувати футбол.В Катарі немає ні крутих гравців, ні крутих тренерів, ні крутих вболівальників - бо це все люди, а їм треба умови для розвитку - а їх там ніколи не було.В них є гроші, стадіони, всі технології - а футболу там немає, трибуни майже порожні.
Вони круті в Парижі або Манчестері - але там немає катарських тренерів, саудівських гравців. Там все місцеве, європейське (британське, німецьке, французьке або іспанське), від масажистів до головного тренера.