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  4. Фернандиньо может вернуться в Бразилию
Англия
06 мая 2022, 07:21 |
229
0

Фернандиньо может вернуться в Бразилию

Опытного футболиста хочет подписать «Атлетико» Паранаэнсе

06 мая 2022, 07:21 |
229
0
Фернандиньо может вернуться в Бразилию
Getty Images/Global Images Ukraine

Полузащитник «Манчестер Сити» Фернандиньо летом может покинуть клуб и вернуться на родину.

Как сообщает инсайдер Николо Скира, 37-летнего футболиста хочет подписать «Атлетико» Паранаэнсе.

Клуб подготовил Фернандиньо контракт на два года. Кроме этого клуба, бразилец получил еще два предложения.

Напомним, что с 2000 по 2005 год футболист играл в системе клубов «Атлетико» Паранаэнсе, после чего перешел в «Шахтер».

Контракт Фернандиньо с «Манчестер Сити» истекает летом 2022 года и продлевать его он не будет.

На его счету в сезоне-2021/22 28 матчей, в которых он забил два гола и отдал три ассиста.

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Фернандиньо Манчестер Сити Атлетико Паранаэнсе
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Источник твиттер Николо Скиры
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