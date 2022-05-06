Фернандиньо может вернуться в Бразилию

Полузащитник «Манчестер Сити» Фернандиньо летом может покинуть клуб и вернуться на родину.

Как сообщает инсайдер Николо Скира, 37-летнего футболиста хочет подписать «Атлетико» Паранаэнсе.

Клуб подготовил Фернандиньо контракт на два года. Кроме этого клуба, бразилец получил еще два предложения.

Напомним, что с 2000 по 2005 год футболист играл в системе клубов «Атлетико» Паранаэнсе, после чего перешел в «Шахтер».

Контракт Фернандиньо с «Манчестер Сити» истекает летом 2022 года и продлевать его он не будет.

На его счету в сезоне-2021/22 28 матчей, в которых он забил два гола и отдал три ассиста.