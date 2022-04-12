Фернандиньо заявил, что летом покинет Манчестер Сити

36-летний полузащитник «Манчестер Сити» Фернандиньо заявил, что летом покинет клуб. Контракт бразильца завершается в конце сезона, и он не будет его продлевать. Игрок планирует вернуться в Бразилию.
«Мое будущее? Я хочу играть. Я вернусь в Бразилию. Решение уже принято, мы все обговорили с семьей. Это для меня самое главное», - сказал Фернандиньо на пресс-конференции перед матчем ЛЧ с «Атлетико».
Фернандиньо перешел в «Манчестер Сити» летом 2013 года из «Шахтера» за 35 миллионов фунтов.
Отметим, что ранее была информация о том, что «МанСити» планирует продлить контракт с Фернандиньо.
Источник — Sport.ua
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