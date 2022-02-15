Манчестер Сити планирует продлить контракт с 36-летним Фернандиньо

Руководство «Манчестер Сити» настроено продлить сотрудничество с опытным бразильским хавбеком команды Фернандиньо.

Действующий контракт опорного полузащитника истекает в конце сезона, однако «горожане» стремятся, чтобы легионер остался в Манчестере – в роли футболиста или ассистента главного тренера.

В «Манчестер Сити» понимают, насколько серьезным является влияние Фернандиньо на командную раздевалку. Бразилец хорошо влияет на молодых игроков, всегда приветлив и спокоен, из-за чего его присутствие в клубе имеет неоценимое значение для Хосепа Гвардиолы.

Отмечается, что в конечном итоге вопрос продления пребывания Фернандиньо в Манчестере будет зависеть от пожеланий и взглядов на дальнейшую жизнь со стороны самого бразильца и его семьи.

В «Манчестер Сити» Фернандиньо перешел летом 2013 года из «Шахтера» за 40 миллионов евро. К нынешнему моменту бразилец отыграл за «горожан» 369 матчей во всех турнирах, являясь капитаном команды.