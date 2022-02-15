Манчестер Сити планирует продлить контракт с 36-летним Фернандиньо

В начале мая бразилец отпразднует свой 37-й день рождения

  • 15.02.2022 09:21
  • 282 просмотра
  • 1 комментарий
Манчестер Сити планирует продлить контракт с 36-летним Фернандиньо
© Getty Images/Global Images Ukraine. Фернандиньо

Руководство «Манчестер Сити» настроено продлить сотрудничество с опытным бразильским хавбеком команды Фернандиньо.

Действующий контракт опорного полузащитника истекает в конце сезона, однако «горожане» стремятся, чтобы легионер остался в Манчестере – в роли футболиста или ассистента главного тренера.

В «Манчестер Сити» понимают, насколько серьезным является влияние Фернандиньо на командную раздевалку. Бразилец хорошо влияет на молодых игроков, всегда приветлив и спокоен, из-за чего его присутствие в клубе имеет неоценимое значение для Хосепа Гвардиолы.

Отмечается, что в конечном итоге вопрос продления пребывания Фернандиньо в Манчестере будет зависеть от пожеланий и взглядов на дальнейшую жизнь со стороны самого бразильца и его семьи.

В «Манчестер Сити» Фернандиньо перешел летом 2013 года из «Шахтера» за 40 миллионов евро. К нынешнему моменту бразилец отыграл за «горожан» 369 матчей во всех турнирах, являясь капитаном команды.

Источник — The National

(2 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    online
    Mikola12, 15.02.2022 09:45
    0
    А как там дела у Андрюшки Дерьмолая?Что у Фернандиньо всё хоршо,мы это уже поняли.
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