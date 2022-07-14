10 бразильских гениев Football Manager, так и не ставших звездами футбола

Football Manager – безусловно, культовая компьютерная игра для всех почитателей футбола, у которых вообще есть хоть какое-то свободное время на проведение досуга за монитором и с мышкой в руках. В разное время в базах FM можно было отыскать многих еще нераскрывшихся звезд мирового футбола, которые впоследствии действительно выходили на серьезный уровень и становились значимыми фигурами для игры № 1.

Среди специалистов Football Manager также довольно высоко котируется благодаря своей широкой сети ресечеров – спецов по тем или иным регионам, работа которых позволяла игре с максимально возможной объективностью оценивать качество тех или иных футболистов, команд и турниров.

Впрочем, как и всегда, любой успешный проект не обходится без промахов, и сегодня мы выделим десятку бразильских талантов последних лет, в которых очень верили разработчики Football Manager, но те, в свою очередь, так и не смогли оправдать ожиданий, хотя обладали действительно недюжинным потенциалом.

Даниэл Карвальо

Атакующему полузащитнику и воспитаннику «Интернасьонала» Даниэлу Карвальо удалось заявить о себе еще на родине в составе родной команды. В начале 2004 года футболист решил податься в россию, где за него чуть более 4 миллионов евро заплатил ЦСКА. Собственно, там он и окончательно дорос до статуса игрока сборной Бразилии, в которой дебютировал в 2006 году, а за год до этого стал обладателем Кубка УЕФА. Казалось бы, на пике Карвальо нужно было бы настоять на своем отъезде в топовый европейский клуб и чемпионат, но бразильца устраивали большие деньги, получаемые в москве, из-за чего момент был упущен.

Вскоре Карвальо из-за проблем то со здоровьем, то с весом, то с мотивацией начал терять роль лидера ЦСКА, а в 2010 году москвичи отправили бразильца в аренду в катарский «Аль-Араби». Что правда, уже через полгода Даниэл на правах свободного агента вернулся в Бразилию, где проскитался по клубам разной величины еще восемь лет в поисках былого футбольного счастья, но так его и не обрел. В феврале 2018-го Карвальо в 34 года ушел на пенсию, а его последним клубом в карьере стал более чем скромный «Пелотас».

Керлон

В 2006 году Керлон был одним из главных бразильских вундеркиндов Football Manager. Это вполне объяснимо, так как полузащитник стремительно ворвался в мир профессионального футбола, став «звездочкой» своего родного «Крузейро». Керлон обладал феноменальной техникой, а его дриблинг, при котором он обходил соперников, чеканя мяч головой, стал визитной карточкой бразильца.

В итоге в 2009 году заполучить Керлона удалось «Интеру», который поначалу отправил бразильца набираться европейского опыта в «Аякс». Но в какой-то момент бразильца буквально задавили травмы. У него возник ряд проблем с коленями, из-за чего реализовать даже десятую часть своего потенциала Керлон так и не смог. В 2012 году хавбек окончательно покинул «Интер», после чего скитался по откровенно сомнительным футбольным проектам – «Фудзиэда» (Япония), «Майами Дейд» (США), «Слима Уондерерс» (Мальта), «Вилла Нова» (Бразилия), «Спартак» (Трнава, Словакия). В последнем в 2017 году Керлон и ушел «в отставку» из мира профессионального футбола, хотя на тот момент некогда безумному таланту было всего 29 лет…

Кейррисон

Getty Images/Global Images Ukraine. Кейррисон

В 2009 году в Бразилии вспыхнула звезда юного бомбардира и воспитанника «Коритибы» Кейррисона. Очень быстро ситуацией воспользовались в «Палмейрасе», который выкупил бомбардира за 650 тысяч евро, а спустя полгода, когда тот наколотил 11 мячей в 19 матчах, перепродал таланта в «Барселону» за 14 миллионов.

Кейррисона в «Барсе» изначально рассматривали как талантливого проспекта, а потому отправили набираться опыта в аренду сперва в «Бенфику», а затем – в «Фиорентину». Но там он себя не проявил, из-за чего каталонцам пришлось временно возвращать игрока на родину – в «Сантос». Увы, но в стане «рыб» форвард получил тяжелейшую травму колена, из-за которой провел вне футбола больше года. Вернуться на топовый уровень выступлений Кейррисон так и не сумел. В 2014-м «Барселона» отпустила игрока свободным агентом, после чего он длительное время скитался по скромным бразильским и португальским командам, а в начале 2019 года решил завязать. На момент принятия этого решения Кейррисону исполнилось 30 лет…

Алан Кардек

Воспитанник академии «Васко да Гама» Алан Кардек ярко стартовал в профессиональном футболе на родине, из-за чего заслужил приглашение в «Бенфику» в январе 2010-го. Тогда бразильские клубы не старались выручить от продажи тинейджеров космические суммы, а потому сделка обошлась лиссабонцам в скромные 2,5 миллиона евро. За «орлов» Кардек даже сыграл 43 матча, но вот привычной по бразильским меркам результативностью не отличался – всего 8 забитых мячей.

Летом 2014 года «Бенфика» предпочла продать Кардека в «Сан-Паулу», который заплатил за трансфер 4,5 миллиона евро. Спустя два года Алан уехал за «длинным юанем» в Китай, где пять лет провел в «Чунцинь Лифань» и год в «Шэньчжэне». В Поднебесной Кардек действительно вернулся на топовый уровень результативности, однако это вовсе не тот уровень, который ему прочили когда он играл за юношескую сборную Бразилии и забил 6 мячей в 15 играх. В главной команде «селесао» Кардек так и не дебютировал, а в конце июня нынешнего года вернулся в Бразилию, подписав договор с «Атлетико Минейро». В свои 33 года Алан, очевидно, хочет вернуть реноме топового бомбардира хотя бы на родине…

Вагнер Лав

С 2002 по 2004 годы Вагнеру Лаву удалось ярко стартовать в профессиональном футболе в составе «Палмейраса». Он наколотил 27 мячей в 42 поединках в рамках бразильской Серии А, после чего более чем за 6 миллионов евро был продан в московский ЦСКА. Там Лав, как и Карвальо, сумел выиграть Кубок УЕФА, заслужить приглашение и дебютировать в сборной Бразилии, но сделать шаг на качественно новый уровень ему так и не удалось.

И хотя ЦСКА удалось сделать хороший бизнес на трансфере Лава, карьера бразильца не продвинулась в направлении топовых клубов Англии, Испании, Италии или Германии. Вместо этого он поиграл в Китае, Турции, Казахстане, а еще немного побыл во Франции в рядах «Монако», откуда вынужден был уйти всего через полгода после подписания контракта. С января нынешнего года Вагнер Лав пытался воскресить карьеру в датском «Мидтьюлланне», но в свои 38 лет сумел записать в актив лишь 1 забитый мяч в 10 играх, вследствие чего стороны уже успели попрощаться, и форвард пребывает в поисках нового клуба. Очевидно, вскоре он вернется в Бразилию, в какую-то скромную команду, где и доиграет до логичного и вовсе нерадостного момента завершения карьеры.

Лулинья

Центральный атакующий полузащитник Лулинья был настоящим гением сборной Бразилии U-17 в период с 2005 по 2007 годы. В рядах этой команды Лулинья наколотил 16 мячей в 16 матчах, а в родном для игрока «Коринтиансе» уже мысленно подсчитывали шальные деньги, которые вскоре может принести трансфер футболиста в один из топовых европейских клубов.

Но «сделка века» так и не состоялась. За Лулинью «Коринтианс» пожелал выручить около 30 миллионов евро, и желающих рисковать не нашлось. Как оказалось, не зря. Уже в 2014 году «тимау» посчитали дальнейшее сотрудничество с Лулиньей бесперспективным, отпустив того свободным агентом в «Сеару». О дальнейшей «звездности» карьеры этого игрока лучшего всего скажет банальное перечисление клубов, за которые он выступал: «Крисиума», «Ред Булл Бразил», «Ботафого», «Можи-Мирин», «Пхохан Стилерс», «Аль-Шарджа», «Пафос», «Джубило Ивата», «Монтедио Ямагата». С мая нынешнего года 32-летний Лулинья является игроком индонезийского клуба «Мадура Юнайтед» - вот уж вершина из вершин…

Гансо

Getty Images/Global Images Ukraine. Гансо

Гансо и Неймар в определенный отрезок времени считались главными «изюминками» академии «Сантоса». На обоих клуб надеялся в будущем как следует заработать, и если на Неймаре это удалось, то с Гансо бразильцы обыграли сами себя. В какой-то момент они просто не могли сложить хавбеку цену. В итоге «Сантос» смог продать Гансо лишь в «Сан-Паулу» и только за 9 миллионов евро.

Вместо ошеломительной карьеры способный и талантливый хавбек пересидел на родине, а в Европу приехал только в 2016-м, когда ему было уже 26. «Севилья» рискнула инвестировать в покупку хавбека 9,5 миллионов евро, и прогадала. За «нервионцев» Гансо отыграл только 28 матчей, хотя и имел неплохую статистику результативности (7 голов, 6 ассистов). В 2018-м «Севилья» отпустила Гансо в аренду в «Амьен», а через год отдала свободным агентом «Флуминенсе», где 32-летний бразильский экс-вундеркинд Football Manager выступает и по сей день. На его счету, очевидно, так и останется всего 8 матчей за национальную сборную Бразилии, а ведь сколько было надежд…

Алекс Тейшейра



Getty Images/Global Images Ukraine. Алекс Тейшейра

Алекс Тейшейра начал играть на профессиональном уровне в родном «Васко да Гама», откуда в январе 2010 года, когда ему было всего 20, перебрался в «Шахтер» за 6 миллионов евро. В стане «горняков» хавбеку потребовалось пару лет на адаптацию, зато после этого он стал настоящим лидером команды, а вскоре – и ее ключевым бомбардиром. Казалось бы, головокружительный взлет в карьере будет сопровождаться переездом в европейскую топ-лигу, тем более, что слухи активно сватали Тейшейру в «Ливерпуль», где видеть его хотел лично Юрген Клопп, но… «Шахтер» запросил слишком высокую сумму отступных, «красные» от сделки отказались, зато на горизонте появились китайцы из «Цзянсу Сунин» с 50-миллионным чеком в евро.

В итоге вместо Европы Тейшейра отбыл в Поднебесную, где провел пять лет, выиграл чемпионат Китая, но затем в стране последовал футбольный кризис, вызванный минимизацией инвестиций в иностранцев. Алекс, который даже задумывался над получением китайского гражданства и возможностью играть за сборную этой страны, более чем на полгода остался без клуба, а устроиться сумел лишь в «Бешикташ», который удовлетворил его немалые финансовые запросы. Что правда, в Стамбуле вернуться на топовый уровень футбола Тейшейра так и не сумел, и недавно по взаимному согласию досрочно расторг контракт с турками. Ныне в свои 32 года Алекс снова сидит в статусе свободного агента, он так и не дождался вызова и дебюта в сборной Бразилии, зато заработал столько денег, что хватит на безбедное существование нескольким поколениям его семьи. Каждому свое…

Адриан

Стать одним из наиболее многообещающих молодых футболистов Бразилии Адриану удалось в родном для него «Фламенго». В 2014 году «стервятники» отдали хавбека в аренду в «Кальяри» в надежде, что тот проявит себя в Серии А и привлечет внимание состоятельных покупателей, но этого не произошло. Вскоре Адриан также на правах аренды поиграл в Англии за «Лидс» и во Франции за «Нант», после чего его время на громкий трансфер окончательно прошло.

Летом 2017-го Адриан свободным агентом перешел в «Сьон», и в Швейцарии за два года действительно неплохо проявил себя (14 голов в 49 матчах), но затем вместо топ-лиг последовали аренды в клубы из Турции и Бразилии. Летом нынешнего года у Адриана истек контракт со «Сьоном», и он покинул клуб, став в 27 лет свободным агентом, хотя когда-то наколотил 8 мячей в 17 матчах за сборную Бразилии U-17, играя на позиции центрального атакующего полузащитника…

Дория

Этот фактурный центрбек, являющийся воспитанником академии «Ботафого», в 19 лет стал безоговорочным игроком основы родной команды. Успешно проявив себя в бразильской Серии А, Дория назывался многочисленными экспертами вундеркиндом, и это привлекало к нему массу внимания. В 2014 году за бразильца 8 миллионов евро заплатил «Марсель», где заиграть с ходу защитнику не удалось.

Французский клуб в надежде раскрутить талант Дории отдавал того в аренду в «Сан-Паулу», «Гранаду» и «Малатьяспор», а в сезоне-2016/17 бразилец все-таки провел 23 матча за провансальцев в Лиге 1, причем 14 – в основе. Увы, но реализовать свой потенциал Дории так и не удалось. Летом 2018 года «Марсель» предпочел продать некогда талантливого центрбека в мексиканскую «Сантос Лагуну» за 2 миллиона евро. С тех пор 27-летний защитник выступает за эту команду, застолбив за собой место ключевого игрока, но для вызовов в сборную Бразилии, где Дория успел сыграть один матч в 2013 году, подобных заслуг оказывается недостаточно…