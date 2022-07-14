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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Алекс Тейшейра вернулся в Васко да Гама
Бразилия
14 июля 2022, 10:15 |
321
0

ОФИЦИАЛЬНО. Алекс Тейшейра вернулся в Васко да Гама

Экс-лидер «Шахтера» будет снова играть в Бразилии

14 июля 2022, 10:15 |
321
0
ОФИЦИАЛЬНО. Алекс Тейшейра вернулся в Васко да Гама
ФК Васко да Гама. Алекс Тейшейра

32-летний атакующий полузащитник Алекс Тейшейра, известный в Украине по выступлениям в составе «Шахтера», подписал контракт с «Васко да Гама».

В бразильский клуб Тейшейра перешел на правах свободного агента, так как до этого договорился о расторжении контракта с «Бешикташем».

Контракт между Тейшейрой и «Васко да Гама» рассчитан до конца текущего года.

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Источник ФК Васко да Гама
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