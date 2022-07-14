Бразилия14 июля 2022, 10:15 |
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ОФИЦИАЛЬНО. Алекс Тейшейра вернулся в Васко да Гама
Экс-лидер «Шахтера» будет снова играть в Бразилии
14 июля 2022, 10:15 |
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32-летний атакующий полузащитник Алекс Тейшейра, известный в Украине по выступлениям в составе «Шахтера», подписал контракт с «Васко да Гама».
В бразильский клуб Тейшейра перешел на правах свободного агента, так как до этого договорился о расторжении контракта с «Бешикташем».
Контракт между Тейшейрой и «Васко да Гама» рассчитан до конца текущего года.
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