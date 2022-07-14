ОФИЦИАЛЬНО. Алекс Тейшейра вернулся в Васко да Гама

32-летний атакующий полузащитник Алекс Тейшейра, известный в Украине по выступлениям в составе «Шахтера», подписал контракт с «Васко да Гама».

В бразильский клуб Тейшейра перешел на правах свободного агента, так как до этого договорился о расторжении контракта с «Бешикташем».

Контракт между Тейшейрой и «Васко да Гама» рассчитан до конца текущего года.